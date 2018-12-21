最高500萬！非洲豬瘟爆第6例　防檢局祭高額檢舉獎金

▲被驗出有非洲豬瘟病毒的豬肉香腸來自澳門。

圖文／鏡週刊

非洲豬瘟疫情來勢洶洶，中國大陸已有23省分淪陷，疫情恐再擴散。畜衛所昨（20日）再度檢出豬瘟病毒基因，該肉品由旅客攜帶入境，17日送往畜衛所檢驗，這項來自澳門的豬肉香腸，目前經採樣後已沒入銷毀。

防檢局表示，畜衛所20日驗出的這1例是來自澳門的豬肉香腸，旅客是從澳門搭飛機前往高雄小港機場時遭攔查違規攜帶肉類品，樣本是在17日寄到畜衛所，經畜衛所檢測再經定序確認，基因片段序列跟大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，這也是這是檢出陽性案例以來的第6例。先前10月31日、11月13日、11月30日皆驗出1例，12月12日則驗出2例，所有肉品經採樣後已沒入銷毀，顯示從中國大陸帶肉品入境傳染非洲豬瘟的可能性非常大，肉品經採樣後都沒入銷毀。

經防檢局各分局統計，至12月20日13時止，收到民眾送來的來源不明肉品共52件31.69公斤，多來自中國大陸，有火腿、紅腸、肉乾及肉鬆等。

為避免疫情持續擴大，防檢局也祭出高額檢舉獎金，民眾若有走私動物或動物產品之情資，歡迎撥打免費檢舉專線0800-039131，檢舉如屬實者，最高可獲得500萬元。

此外，受非洲豬瘟影響，長榮航空自今（21日）開始，往返兩岸的航班將陸續停止提供豬肉餐點，預計23日全面停止；而華航則是從8月下旬開始就停止中國大陸飛台灣的班機餐點使用豬肉食材，11月下旬來回程早已不再提供豬肉餐點。



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