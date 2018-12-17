樹木委會積極審議　新北市增添9株珍貴老樹

▲ 新北市增添9株珍貴老樹，坐落於三重同安公園的珍貴樹木。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹木保護委員會日前召開第2屆第2次會議，通過三重區同安公園3株、新店區及人中學旁1株及十四張重劃區內5株，共計9株珍貴樹木。

新北市景觀處表示，在10月30日會議通過的珍貴樹木中，由三重區公所提報同安公園的3株老榕樹，經實際丈量僅有1株胸徑94公分，符合珍貴樹木認定標準，另2株雖未達90公分，但由於3株位於同一棲地，生長狀況良好且環境生育地優良，樹冠及樹徑未來都有持續長大的可能，基於積極守護珍貴樹木群理念，經樹委會委員一致同意列入珍貴樹木保護範圍。

三重區公所經建課長劉茂成表示，這3株榕樹在同安公園闢建之前就存在於該地的軍事營區內，自他二十幾歲初入公所服公職起陪伴至今，歷史十分悠久，有位老榮民於改建公園後看見區域內的樹均被保留下來十分感動，這些榕樹亦見證了當地環境的變遷和居民成長點滴，與社會、環境、經濟緊密地結合在一起。

景觀處長林芳良表示，新北市樹木保護委員會2016年成立以來，審議通過珍貴樹木已達40株，珍貴樹木的修剪與移植都需經過審查後才能進行，以避免不當行為影響珍貴樹木生長。

林芳良說，未來將持續發掘符合樹木胸徑大於90公分、樹齡超過50年以及饒富地方特色、歷史人文與稀有樹種等條件之樹木，列入本市珍貴樹木資產，更鼓勵各機關學校與所有愛護樹木的市民朋友踴躍提報，一起守護珍貴樹木。

▲ 新北市增添9株珍貴老樹，三重區公所協助懸掛樹籍牌。

▲ 新北市增添9株珍貴老樹，珍貴樹木掛牌。

▲ 新北市增添9株珍貴老樹，珍貴樹木掛牌。

▲ 新北市增添9株珍貴老樹，珍貴樹木掛牌。