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接見美退協訪團　蔡英文盼強化雙邊軍事安全合作

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接見美退協訪團　蔡總統盼強化雙邊軍事安全合作。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者周力行報導

蔡英文總統17日上午接見「美國退伍軍團協會總會長賴斯塔德（Brett P. Reistad）訪團」，說明我國照顧退伍軍人的推行重點方向，並盼雙邊繼續密切交流，強化軍事安全合作。

蔡總統致詞時表示，美國退伍軍團協會與婦女會共有超過200萬會員，在美國深具影響力，對很多重要政策的意見也受到政府高度重視。

總統指出，退輔會與美國退伍軍團協會也有超過半個世紀的交流，雙方一直有非常堅實的友誼，尤其是在退伍軍人的照顧上，美國已發展相對完整制度，值得學習。

總統提到，美國退伍軍人事務部是規模僅次於國防部的第二大部會，專門提供退伍軍人全方位的服務，顯現出美國政府對於退伍軍人照顧的用心，非常令人欽佩。

接見美退協訪團　蔡總統盼強化雙邊軍事安全合作。（圖／軍聞社）

總統強調，為了使退伍軍人的照顧更周全，我國政府也持續改善相關制度，有兩個正在全面推行的重點方向，第一是強化退伍軍人就業輔導。透過良好就業輔導系統，可以讓退伍軍人在不同職場，繼續發揮所長，貢獻社會。政府會透過陸續提高預算比重的方式，加強這個系統的運作。

總統進一步指出，第二則是加強醫療與長照方面的服務。對榮民長輩最熟悉的輔導會體系，可以在長照服務的網絡建構中，發揮相當重要的功能。總統說明，透過整合退輔會所屬的醫院及照顧機構，可以進一步打造更完整的健康照護網絡，讓年長的榮民長輩與眷屬都可享受到更優質的健康照護。

對於美國退伍軍團協會長期支持臺灣，尤其是提交支持我國的決議文，並敦促美國政府，強化臺美雙邊軍事安全合作，總統也表達由衷謝忱，希望雙方可以繼續保持密切交流，並祝福訪賓此行圓滿順利。

訪賓一行包括美國退伍軍團協會總會長賴斯塔德及執行長伽利（Louis Celli）等，由退輔會主任委員邱國正陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。

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