倒數100天！梅伊撥782億、3500士兵待命準備無協議脫歐

▲英國將面臨「無協議脫歐」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

距離英國法定脫歐時間倒數100天，英國首相梅伊18日緊急召開內閣會議，全力為「無協議脫歐」做準備，而英國政府也表示，已提撥20億英鎊（約台幣782億元）作為脫歐經費，寄出14萬封信給企業界說明政府立場，並調派3500名士兵待命，以面對無協議脫歐可能帶來的混亂狀況。梅伊宣布預計於1月14日進行脫歐協議草案表決，對此反對黨工黨領袖柯賓相當不滿，已向梅伊發動不信任動議。

梅伊宣布在明年1月14日進行表決脫歐草案表決，屆時距離脫歐已剩80天，反對黨工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）痛斥，「首相將帶領整個國家陷入混亂」，因此對梅伊提出「象徵性」的不信任動議，他還說，「梅伊是在拖延時間，到時候國會只能在無協議脫歐，還有她所提出的協議中二選一。」雖然就算此項針對個人的動議無實際約束力，通過也不會導致政府瓦解，但對於才剛挺過自家人逼宮的梅伊來說，會相當難堪。對此內閣表示不會讓議案進入議程。

▲反對黨工黨領袖柯賓對首相梅伊提出不信任動議。（圖／路透）



國會須在梅伊（Theresa May）所提出的《退出協議》（Withdrawal Agreement），或是無協議脫歐之間做選擇，若是最終走向無協議脫歐，英國將損失脫歐後的21個月過渡期，BBC報導指出，無協議脫歐後，所有邊境審查將重新設立，交通將受到嚴重影響，另外在食品、藥品的進出口也會受到波及，今年7月英國下議院公共管理委員會就強調須保護「食物與藥品的供應鍊」，並宣布衛生部已先行囤積藥物。