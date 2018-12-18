行政院高雄新建大樓獲獎　執行長黃義佑功不可沒

▲黃義佑執行長過去曾是中山大學電機工程學系教授、兼任總務長，2016年借調至行政院南部聯合中心擔任執行長；他表示，將協助推動中央及地方完成相關重大建設，有效處理人民關心之公共議題，發揮南部區域聯合治理的效益。（圖／記者宋德威攝）

記者宋德威／高雄報導

行政院南部聯合服務中心新建辦公廳舍大樓工程18日獲頒公共工程建築類優等金質獎，金質獎為國內工程界的最高榮譽獎項，南部中心新建大樓強調關懷公共建設與大自然的協調及和諧關係，也重視工程與土地永續平衡發展以及具備智慧綠建築的設計，施工進度一路保持超前且各項工程品質盡力做到最好，從21件建築類作品脫穎而出。

行政院南部聯合服務中心黃義佑執行長表示，「過去近1000個日子以來，從上任之初的地下三樓基地開挖，團隊一步步努力不懈克服種種困難才把大樓蓋好並獲金安與金質雙金獎項的肯定，內心既感謝也感動」。該大樓預計108年6月起提供高雄市、屏東縣以及澎湖縣370萬鄉親(每天平均約2000位洽公民眾)更優質的洽公環境及服務品質。

▲▼新建辦公大樓特色多，鄰近高速公路中正交流道、捷運技擊館站、小港機場，且大樓正對面有市府停車場，未來民眾洽公時交通及停車將更加便捷。（圖／記者宋德威翻攝）

黃義佑指出，設置在大樓前的公共藝術作品十分美觀，未來將成為民眾拍照景點之一，該作品所表達的「跨•越」意涵充分顯現南部中心兩大主要功能：提供跨部會協調與超越自我的服務。

黃義佑強調，「目前南部中心每年平均辦理超過150萬件人民證照文件申請、1500件陳情案、180場政策宣導活動與106場重要建設或防救災協調會議，未來我們會持續精進；而南部中心新建大樓是政府公共工程可帶動區域的經濟發展」。