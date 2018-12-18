　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳思宇風波不斷　陳建銘曬女兒童年照：出生不是她決定的

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳思宇。（合成圖／翻攝陳建銘臉書、林敬旻攝）

▲陳思宇。（合成圖／翻攝陳建銘臉書、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

北市第二選區立委補選，北市府觀傳局長陳思宇以柯家軍之姿參選台北市分區立委補選，不過才剛出征就因諷刺對手「連勝文們」惹議，議員陳建銘18日在臉書緩頰，「她的出生不是她決定的。」

陳建銘分享陳思宇的兒時舊照，表示，真的是「正」二代.....她的出生不是她決定的、她也無從選擇，就算她再努力表現也無法擺脫二代名稱！所以何謂政二代？父子？妻女？兄妹？老闆助理？派系傳承？那全台90%都是政二代了。

陳建銘強調，應該關心的是為什麼傳承，家族利益傳承？財團利益傳承？派系利益傳承？還是為民謀福利、為民爭權利的傳承！「我家境尚可，父執輩理念服務地方不營私、不苟且！可受社會公評.....（很少當民代當到賣家產的）」

▲▼陳思宇兒時舊照。（圖／翻攝陳建銘臉書）

▲陳思宇兒時舊照。（圖／翻攝陳建銘臉書）

陳思宇日前暗酸對手是「連勝文們」，緊扣民進黨立委補選參選人何志偉政二代的背景，此言一出反而引起網友砲轟，陳思宇15日也在臉書致歉，「自己無心的話語成了惡意攻擊。」

國民黨草協聯盟發起人李正皓18日再爆，陳思宇年僅32歲就有890萬的存款，她的起跑線就等於一般人的終點線，「這樣的人憑什麼指責別人是連勝文？」不過，早在今年8月監察院就公布該份財產申報，陳思宇其實還背著房貸共867萬多元。

監察院今年8月公布第137期廉政專刊，刊錄公職人員財產申報資料，陳思宇雖存款達890萬餘元，但有兩筆位在北投區的土地與建物，房貸還有867萬餘元，名下另有一台價值55萬的汽車volkswagen，兩張保單。

▼陳思宇日前領表登記參選，劉奕霆、黃瀞瑩、柯昱安陪同。（資料照／記者林敬旻攝）

▲▼陳思宇領表登記參選，劉奕霆、黃瀞瑩、柯昱安陪同。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
韓國瑜爆「邀好萊塢巨星到高雄」！網揪關鍵字：真的大咖
江宜樺遭學生驅逐　柯文哲：人家上課你去鬧
上海副市長周波抵台　微笑招手憶18年前訪阿里山、日月潭
富豪解決遺產紛爭！殺妻、兒子再自殺…獨留女兒繼承

關鍵字：陳思宇,陳建銘,立委補選,柯家軍

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳吳明機、謝政達接任新北副市長　林芥佑回鍋新聞局

車諾比核災因電廠不合格　馬英九：核能到現在為止幾乎都沒死什麼人

質疑花蓮王「包養」記者　段宜康公布24人名單

網爆韓國瑜耍官威就職日要醫師奉茶　王淺秋：子虛烏有

就職典禮選戶外「接地氣」　盧秀燕邀市民吃早餐

傳巨星李奧納多訪高雄拍戲　王淺秋：先賣個關子

雙城論壇今登場　陳明通：別把什麼都把政治扯在一起

台大生還原「江宜樺被抗議」2真相　指「覺青」成功搏版面後笑著離場

台大500日沒校長申請「金氏世界紀錄」　教育部長回應了

傳韓國瑜就職典禮奉茶長達15小時　高醫斥：僅有救護站

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

22公尺高空彈跳、客製化泡麵 東京讀賣樂園...不用排隊超過癮

周杰倫演唱會喊：最緊張一場　江蕙台下「開Mic」合唱《稻香》

神祕「阿彌陀佛2人組」現身！　哆啦A夢版洗腦旋律笑翻網友

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

恭喜！楊謹華登記結婚了　嫁「交往2年石油富商」

傳吳明機、謝政達接任新北副市長　林芥佑回鍋新聞局

車諾比核災因電廠不合格　馬英九：核能到現在為止幾乎都沒死什麼人

質疑花蓮王「包養」記者　段宜康公布24人名單

網爆韓國瑜耍官威就職日要醫師奉茶　王淺秋：子虛烏有

就職典禮選戶外「接地氣」　盧秀燕邀市民吃早餐

傳巨星李奧納多訪高雄拍戲　王淺秋：先賣個關子

雙城論壇今登場　陳明通：別把什麼都把政治扯在一起

台大生還原「江宜樺被抗議」2真相　指「覺青」成功搏版面後笑著離場

台大500日沒校長申請「金氏世界紀錄」　教育部長回應了

傳韓國瑜就職典禮奉茶長達15小時　高醫斥：僅有救護站

傳吳明機、謝政達接任新北副市長　林芥佑回鍋新聞局

前夫再婚當天…　「華航林依晨」PO文：別忘了自己多有魅力

海上緊急攔截防疫！大陸漁船越界　船艙冰箱內搜出5.7公斤豬肉

顧可飛塑化劑超標未開罰　黃國昌挾「媽媽們的怒火」砲轟衛福部

高雄綠衣天使變身聖誕老公公　郵箱寒冬送暖行善

張本智和多項最年輕紀錄　目標17歲的東京奧運奪金

拿走護照衣服！華裔夫婦「誘27女赴美逼賣淫」面臨終身監禁

血汗匈牙利！萬人上街抗議「奴隸法」：加班費竟可拖3年

車諾比核災因電廠不合格　馬英九：核能到現在為止幾乎都沒死什麼人

為失蹤的浴袍！峇里島villa翻旅客行李　誣賴客人還堅持「是必須做的」

政治熱門新聞

余天轟「真他X欠揍」　段宜康回..

高嘉瑜：柯曾說我比學姐漂亮

大學姐林筱琪失業　徐巧芯：柯的..

連勝文小妹喜帖曝光　歸寧宴週六..

「大學姐」林筱淇爆離開柯市府　

江宜樺被學生包圍　朱立倫：教授..

周安履聽江宜樺演講遇鬧場　網熱..

江宜樺遭學生驅逐　柯P：人家上..

影／江宜樺被包圍「傻眼愣原地」

高雄蓋迪士尼？韓國瑜：不是想蓋..

IDF掛響尾蛇飛彈　超近逼共軍..

孫大千指楊翠5特質成國民黨「助..

江宜樺台大演講遭學生包圍

更多熱門

相關新聞

陳思宇擁890萬存款　還背867萬房貸

國民黨草協聯盟發起人李正皓18日爆料，指參選立委補選的台北市觀傳局長陳思宇32歲就有890萬存款，她的起跑線就等於一般人的終點線，「這樣的人憑什麼指責別人是連勝文？」然而，該份資料是陳思宇今年4月的就職申報，雖存款達890萬元，但名下還有兩筆位在北投的土地與建物，房貸還有867萬餘元。

陳思宇擁890萬　「憑什麼罵人連勝文」

政二代免當兵？何志偉拿照片澄清：我在馬祖南竿當兵

局長身分惹議　陳思宇缺席觀傳局記者會

推陳思宇　柯文哲派旗下大將力拼

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴　檢方被轟爆

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

小鬼鬆口「和妞妞關係」

醫師國道狂飆趕急診　法官：照罰

8歲愛上老婆！水行俠18年後追到偶像

我不是富二代！挨撞法拉利名醫怨輿論挺孝子

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

女兒北上讀書！老爸猛塞1000元「零用錢好好花」　搭公車5元

新北鬼父下藥　深夜洩慾14歲女兒

幫買衛生棉！男友狂盧：這樣不MAN

2北歐女遊摩洛哥　帳篷內遭割喉

李沛旭出戰健美賽！狠練7週上台「對比照超狂」

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

傳孩子生父是謝霆鋒叔　張柏芝說

更多

最夯影音

更多

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面