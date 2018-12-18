陳思宇風波不斷　陳建銘曬女兒童年照：出生不是她決定的

▲陳思宇。（合成圖／翻攝陳建銘臉書、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

北市第二選區立委補選，北市府觀傳局長陳思宇以柯家軍之姿參選台北市分區立委補選，不過才剛出征就因諷刺對手「連勝文們」惹議，議員陳建銘18日在臉書緩頰，「她的出生不是她決定的。」

陳建銘分享陳思宇的兒時舊照，表示，真的是「正」二代.....她的出生不是她決定的、她也無從選擇，就算她再努力表現也無法擺脫二代名稱！所以何謂政二代？父子？妻女？兄妹？老闆助理？派系傳承？那全台90%都是政二代了。

陳建銘強調，應該關心的是為什麼傳承，家族利益傳承？財團利益傳承？派系利益傳承？還是為民謀福利、為民爭權利的傳承！「我家境尚可，父執輩理念服務地方不營私、不苟且！可受社會公評.....（很少當民代當到賣家產的）」

▲陳思宇兒時舊照。（圖／翻攝陳建銘臉書）

陳思宇日前暗酸對手是「連勝文們」，緊扣民進黨立委補選參選人何志偉政二代的背景，此言一出反而引起網友砲轟，陳思宇15日也在臉書致歉，「自己無心的話語成了惡意攻擊。」

國民黨草協聯盟發起人李正皓18日再爆，陳思宇年僅32歲就有890萬的存款，她的起跑線就等於一般人的終點線，「這樣的人憑什麼指責別人是連勝文？」不過，早在今年8月監察院就公布該份財產申報，陳思宇其實還背著房貸共867萬多元。

監察院今年8月公布第137期廉政專刊，刊錄公職人員財產申報資料，陳思宇雖存款達890萬餘元，但有兩筆位在北投區的土地與建物，房貸還有867萬餘元，名下另有一台價值55萬的汽車volkswagen，兩張保單。

▼陳思宇日前領表登記參選，劉奕霆、黃瀞瑩、柯昱安陪同。（資料照／記者林敬旻攝）