傳說料理！男大生挑戰「十刀流肉燥麵」　5元買配料...成品讓網友笑了

▲男大生吃泡麵，準備了約5元的配料，上至下分別是豆芽菜、金針菇和小貢丸。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

現代人生活繁忙，常常以泡麵果腹，可說是消夜、月底的最佳良伴，這時若能加點小巧思，一碗平凡的麵吃起來也能別具風味。最近就有網友分享他模仿網紅HowHow（陳孜昊）製作更高階版本的傳說料理「十刀流肉燥麵」，整個過程十分華麗，食材多元又便宜，而成品一端出讓大家都笑了！

男大學生17日中午在Dcard貼文，表示之前在Youtube上看了HowHow拍的三刀流肉燥麵影片，心想這招式實在太弱，於是決定獻上華麗料理「十刀流」！他說，十刀流聽起來很屌，作法其實非常簡單，只要準備3種配料，金針菇、豆芽菜、小貢丸，完美的一餐就大功告成！

▲所謂的「十刀流」，就是模仿HowHow的三刀創意，切下十刀。（圖／翻攝自Dcard）

再來進入料理重點，男大生表示只要把金針菇、豆芽菜和小貢丸各切十刀，然後煮水、煮肉燥麵，再加入剛剛切好的食材就大功告成。看了成品他十分得意，「這些東西真的都很便宜，成本大概只要5塊吧，美味CP值又高」、「要完整掌握十刀流的精隨，就在於你找不到配料！」

最後也是最重要的一步，他決定來試吃這碗「十刀流肉燥麵」，畢竟融合了金針菇、豆芽菜和小貢丸的精華，「吃一口，直接眼前有一條龍飛過去，旁邊還有小仙女在跳舞！厲害了......這就是一碗普通的肉燥麵阿！」

▲最後成品上桌，「完整掌握十刀流的精隨，就在於你找不到配料！」（圖／翻攝自Dcard）

圖文並茂的食記文貼上網，笑翻了不少網友，「這樣不是30刀嗎」、「每根麵條也要10刀流一下阿」、「完蛋了，我看這些字都感覺有HowHow的聲音」、「三樣疊一起，每一刀就疊一次，這樣就入口即化了」、「想知道千刀流嗎？果汁機！保證一點都看不到，直接變成汁。」

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▼男大生當初就是看了三刀流影片，才有了升級改良成十刀的想法。