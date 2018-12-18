　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

深夜找學生家長按摩！　女師僅穿內褲「發呻吟聲」遭指侵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲按摩，精油按摩，按摩服務。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

▲女補教老師遭學生家長指侵。示意圖與本案無關。（圖／Pixabay）

地方中心／台南報導

女補教老師小芬（化名）深夜睡不著覺，因此打開通訊軟體與蔡姓女學生父親聊天，後來邀請對方到住處為她按摩、放鬆肌肉，沒想到發出的呻吟聲讓蔡男起了生理反應，進而慘遭指侵得逞。台南地院審理後，認定按摩過程的呻吟聲是因為疼痛所發出來的，依強制性交罪判蔡男3年2個月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，小芬常常用通訊軟體與蔡男討論子女在補習班的表現，後來於2017年11月25日為了紓壓肌肉痠痛，邀請對方凌晨到家中進行按摩，沒想到就被強壓在沙發上、指侵得逞。

小芬指控，「當天凌晨我睡不著，睡覺前我有跟蔡男聊到健身的話題，後來我睡不著，我點開之前他傳給我的訊息，他說他可不可以來我家幫我做肌肉放鬆，我想說他是健身教練應該沒關係，我就給他我家的地址讓他過來。」結果就被對方以手指伸入性器官內性侵。

蔡男則極力否認辯稱，「當時小芬以很害羞的口氣跟我講不要，我認為她真的沒有不要。當天是她脫得剩下一條內褲，然後我開始對她按摩，過程中她會發出一些呻吟聲，我後來就有反應，之後我伸手下去的時候，她就用很害羞的口氣說不要。她在過程中完全沒有推我抗拒我。」

法官審理後認為，按摩時會因疼痛或肌肉酸痛紓解而發出聲音，為一般正常人反應，不能認為此屬於邀約、引誘他人發生性行為的性暗示，因此依強制性交罪判蔡男3年2個月有期徒刑，全案可上訴。

ET快訊
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：指侵,性侵,按摩,健身教練

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

「出山」中煞？　出殯車隊上國道　遊覽車司機昏迷撞護欄命危

男子留遺書尋短　體力透支倒臥自行車步道被尋獲

拍到了 !名律師與妻親熱擁抱　打離婚官司竟撞見這幕「我是不是被騙了」

惡狼性侵女同志「千元鈔放胸」要她保密　染血衛生棉拭精成證據

熟女淚奔警局控「男友一夜4次」性侵！　後改口：誤會...我忘記吃藥

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

蜜雪薇琪超甜對唱《小酒窩》　感動粉絲：比閨蜜還要好的感情

「出山」中煞？　出殯車隊上國道　遊覽車司機昏迷撞護欄命危

男子留遺書尋短　體力透支倒臥自行車步道被尋獲

拍到了 !名律師與妻親熱擁抱　打離婚官司竟撞見這幕「我是不是被騙了」

惡狼性侵女同志「千元鈔放胸」要她保密　染血衛生棉拭精成證據

熟女淚奔警局控「男友一夜4次」性侵！　後改口：誤會...我忘記吃藥

女友在他家激戰前男友！綠帽男遭嗆：她是我的人　狠刺情敵3下...GG了

通緝犯揪室友偷16萬集鈔本　稱「很好脫手」卻栽了...

快訊／高雄女子墜樓身亡　警消了解中

深夜找學生家長按摩！　女師僅穿內褲「發呻吟聲」遭指侵

毒品交易糾紛還敢開槍示威　互咬揪出改造槍枝及毒品

冠軍麵包跨海貴兩成　上海「吳寶春麥方」解釋：重達一公斤

「水行俠」亞當斯放棄上籃！拉住險重摔對手　球迷：真正的MVP

來北市一遊請辭副市長不留戀　陳景峻：心裡蠻舒暢的

下大雪4台灣旅客半夜沒房住！　吳宗憲「主動加床」邀他們一起睡

大專足聯／唐偉泰大演帽子戲法　助文化擊沈高醫

獨／促轉會新台幣改版要花多少錢？央行數字曝光：全改要450億

一顆觸身球致未達50萬美元激勵獎金　洋基仍偷偷給沙巴西亞

中職／中信兄弟明年再找新外籍打教　教練團將小幅更動

貪玩貓飛到薄薄電視上...差點打翻　網友壞心歪樓：怎麼沒倒

衛少連續兩場與對手爆發推擠衝突　雷霆、公牛4人吃T

社會熱門新聞

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

25善心人伸援手　法拉利孝子泛..

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍..

辣台妹4裸照抵押…借數千竟拿回..

網紅空姐嘿咻攝影師4分鐘　判決..

幫孝子面對千萬賠償　善心人露臉

20歲孝子送貨撞法拉利　一回家..

孝子撞超跑慘賠　神秘人曝光　

租霸夫妻白住搞破壞　房東開門氣..

他曾遭學長性侵　找5國中學弟洩..

校內偏僻迴廊上吊！中正大學學生..

超狂三寶逆撞馬3　踩油門跑了

曝光空姐動作片　夫淚看「光屁股..

凝固劑誤流入溪　吳郭魚跳岸自殺

更多熱門

相關新聞

惡狼性侵女同志　千元鈔放胸要她保密

竹科一名彭姓工程師2017年因安裝機台而與女同事A女結識，彭男見A女面容姣好，雖知A女為女同志，但仍把她騙到園區一處僻靜的草皮處對她性侵得逞。事後彭男還掏出一張千元鈔放在A女胸口，要求她保密。高院日前依強制性交罪判彭男5年8月徒刑。仍可上訴。

熟女控男友一夜硬上4次　後改口：忘記吃藥

甜食引誘！3歲女童被帶走性侵到昏迷

他曾遭學長性侵　找5國中學弟洩欲

巴西靈療師涉性侵300女　通緝後主動投案

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 鈕承澤 防彈少年團BTS 王令麟 貴婦奈奈 網紅空姐 孫安佐 宥勝 姚人多 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 誰摔死了李新 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 謝盈萱 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 藤井樹 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面