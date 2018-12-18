深夜找學生家長按摩！　女師僅穿內褲「發呻吟聲」遭指侵

▲女補教老師遭學生家長指侵。示意圖與本案無關。（圖／Pixabay）



地方中心／台南報導

女補教老師小芬（化名）深夜睡不著覺，因此打開通訊軟體與蔡姓女學生父親聊天，後來邀請對方到住處為她按摩、放鬆肌肉，沒想到發出的呻吟聲讓蔡男起了生理反應，進而慘遭指侵得逞。台南地院審理後，認定按摩過程的呻吟聲是因為疼痛所發出來的，依強制性交罪判蔡男3年2個月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，小芬常常用通訊軟體與蔡男討論子女在補習班的表現，後來於2017年11月25日為了紓壓肌肉痠痛，邀請對方凌晨到家中進行按摩，沒想到就被強壓在沙發上、指侵得逞。

小芬指控，「當天凌晨我睡不著，睡覺前我有跟蔡男聊到健身的話題，後來我睡不著，我點開之前他傳給我的訊息，他說他可不可以來我家幫我做肌肉放鬆，我想說他是健身教練應該沒關係，我就給他我家的地址讓他過來。」結果就被對方以手指伸入性器官內性侵。

蔡男則極力否認辯稱，「當時小芬以很害羞的口氣跟我講不要，我認為她真的沒有不要。當天是她脫得剩下一條內褲，然後我開始對她按摩，過程中她會發出一些呻吟聲，我後來就有反應，之後我伸手下去的時候，她就用很害羞的口氣說不要。她在過程中完全沒有推我抗拒我。」

法官審理後認為，按摩時會因疼痛或肌肉酸痛紓解而發出聲音，為一般正常人反應，不能認為此屬於邀約、引誘他人發生性行為的性暗示，因此依強制性交罪判蔡男3年2個月有期徒刑，全案可上訴。