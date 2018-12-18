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酒店惡意取消遊民聖誕住房　網友炎上8000英鎊捐好捐滿

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▲▼Raise the Roof 預定在聖誕節為無家可歸的人提供溫暖的住所。（圖／擷自Facebook／raisetheroofhull）

▲Raise the Roof 預定在聖誕節為無家可歸的人提供溫暖的住所。（圖／擷自Facebook／raisetheroofhull）

國際中心／綜合報導

英國 Raise the Roof Hull Project為28位無家可歸的遊民提供了酒店住宿，希望給他們一個溫暖的聖誕節，然而，他們在赫爾皇家酒店（Royal Hotel of Hull）的訂房卻在周末突然遭到取消。Raise the Roof 創始人辛普森（Carl Simpson）表示，「我問他們原因，卻沒有得到任何回應。」批評該酒店的行為是「差別待遇」。

根據CNN報導，該活動在募資平台上籌得1260英鎊（約5萬元新台幣），13日在英國北部的酒店預定了14間雙人房，Raise the Roof的總監哈林頓（Hayley Harrington）在告知酒店無家可歸的項目時，電話中的服務人員也相當支持，但15日卻毫無預警地得知訂房被取消，「我們在網路上查過，根本還有空房，這明顯是歧視。」

▲▼赫爾皇家酒店無預警取消遊民訂房，受到網民聲討與抵制。（圖／Booking.com）

▲赫爾皇家酒店無預警取消遊民訂房，受到網民聲討與抵制。（圖／Booking.com）

CNN主動聯繫赫爾皇家酒店，卻被拒絕回應，酒店甚至刪除了Facebook粉絲專頁。網友也在辛普森的貼文下發表評論，稱該酒店的行為既噁心又可恥，並發起抵制赫爾皇家酒店。

工黨議員哈迪（Emma Hardy ）在評論中說會發電子郵件給酒店，請他們重新考慮。

辛普森在一篇Facebook貼文中寫道，「聖誕節酒店活動已經非常接近了，現在我們需要一個奇蹟。」人們呼籲捐贈更多給這個慈善項目，眾籌的捐款已超過8000英鎊，是原先目標2000英鎊的4倍之多。

 ▼Raise the Roof在粉絲專頁上發布訂房遭到取消的貼文。

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關鍵字：遊民,無家可歸,慈善,赫爾,皇家酒店,Hull,RoyalHotel,Raise the Roof

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