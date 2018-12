酒店惡意取消遊民聖誕住房　網友炎上8000英鎊捐好捐滿

▲Raise the Roof 預定在聖誕節為無家可歸的人提供溫暖的住所。(圖/擷自Facebook/raisetheroofhull)

國際中心/綜合報導

英國 Raise the Roof Hull Project為28位無家可歸的遊民提供了酒店住宿,希望給他們一個溫暖的聖誕節,然而,他們在赫爾皇家酒店(Royal Hotel of Hull)的訂房卻在周末突然遭到取消。Raise the Roof 創始人辛普森(Carl Simpson)表示,「我問他們原因,卻沒有得到任何回應。」批評該酒店的行為是「差別待遇」。

根據CNN報導,該活動在募資平台上籌得1260英鎊(約5萬元新台幣),13日在英國北部的酒店預定了14間雙人房,Raise the Roof的總監哈林頓(Hayley Harrington)在告知酒店無家可歸的項目時,電話中的服務人員也相當支持,但15日卻毫無預警地得知訂房被取消,「我們在網路上查過,根本還有空房,這明顯是歧視。」

▲赫爾皇家酒店無預警取消遊民訂房,受到網民聲討與抵制。(圖/Booking.com)

CNN主動聯繫赫爾皇家酒店,卻被拒絕回應,酒店甚至刪除了Facebook粉絲專頁。網友也在辛普森的貼文下發表評論,稱該酒店的行為既噁心又可恥,並發起抵制赫爾皇家酒店。

工黨議員哈迪(Emma Hardy )在評論中說會發電子郵件給酒店,請他們重新考慮。

辛普森在一篇Facebook貼文中寫道,「聖誕節酒店活動已經非常接近了,現在我們需要一個奇蹟。」人們呼籲捐贈更多給這個慈善項目,眾籌的捐款已超過8000英鎊,是原先目標2000英鎊的4倍之多。

▼Raise the Roof在粉絲專頁上發布訂房遭到取消的貼文。