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湖北中醫藥大學虐貓頻傳　「眼睛被挖掉、頭砸傷」丟路邊

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▲校園內的流浪貓遭不明人士虐殺。（圖／翻攝自微博）

▲校園內的流浪貓遭不明人士虐殺。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

湖北中醫藥大學自2017年6月起，發生多起虐待流浪貓事件，目前仍未找到虐貓者。網友在微博爆料稱，最早一起案件發生在去年6月，有2隻貓頭跟尾巴分離，死狀慘不忍睹；今年12月起，校園中又陸續發現多隻被虐的流浪貓屍體，有的被挖去眼睛、頭被砸傷。校方表示，已注意到此事，目前正在調查當中。

綜合陸媒報導，網友@桃子中醫在微博中寫道，早在2017年6月份，湖北中醫藥大學校園內就發現過2隻被虐待致死的流浪貓，貓咪的屍體被殘忍地肢解掉。今年12月起，校園內又陸續發現多隻被虐待的流浪貓的屍體，其中有的貓眼睛被挖掉，有的頭部還被砸傷。

▲貓咪的眼睛遭挖去。（圖／翻攝自微博）

▲貓咪的眼睛遭挖去。（圖／翻攝自微博）

該名網友表示，本月7號在學校北區教師公寓發現的黑白貓咪，發現時已死亡，左眼完全被挖出，嘴角還有血；鑒於以前有發生過類似事件，怕激怒兇手，所以選擇暗中調查沒有公開。

網友@桃子中醫向《澎湃新聞》記者透露，她是湖北中醫藥大學在校生學生，之前有同學多次向校保衛處反映過相關情況，甚至帶著貓咪的屍體去過，但學校重視不夠。她也稱，「這個人現在虐的是貓，以後說不定就是人了，我現在出門都很怕的。」

▲流浪貓遭虐殺。（圖／翻攝自微博）

▲流浪貓的尾巴遭砍斷。（圖／翻攝自微博）

對於校園內在短短一年半中，屢傳虐貓事件，湖北中醫藥大學論壇官方微博16日回應表示，「對於近期校內發生的虐貓事件，我們感到十分痛心！這與我們平時上課對實驗動物的研究性質完全不同！對於虐貓事件的肇事者，我們給予強烈的譴責，不論他是社會人員，還是在校學生。一旦發現，絕不姑息！保護動物，人人有責！」

湖北中醫藥大學相關工作人員也稱，校保衛處及學生工作處等部門已注意到此事，目前正展開相關調查工作。消息一出，網友紛譴責虐貓者，留言說道「對生命毫無敬畏之心，變態！就是潛在的危險分子」、「殺人犯通常從虐貓開始」、「變態！如此對待生命，不配為人」、「誰能放心讓這樣的人給自己做手術呢」。

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關鍵字：湖北中醫藥大學,虐貓,尾巴,眼睛

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