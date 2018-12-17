影／老婆泡溫泉害遲到...何時帶佩琪看海？　柯P苦笑：想辦法啦

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲17日晚間開直播與支持者互動，邀請網友「感謝、聊天、QA」樣樣來與阿北線上相見歡。柯文哲玩直播瘋狂碎碎念，短短30分鐘就有3萬網友搶看，柯文哲不忘再提老婆陳佩琪去泡溫泉結果自己遲到一事，問被到何時要帶佩琪泡溫泉，讓他無奈哀號連喊「想辦法」。

▲柯文哲玩直播。（圖／翻攝自直播畫面）

柯文哲17日在臉書預告，「明天（18）是市府團隊總辭，今天晚上九點，我會在我的臉書上直播，跟大家見面，也要說聲感謝。」柯文哲粉專PO文指出，Youtube頻道訂閱數突破30萬要給支持者一點福利，「雖然通常每天都有固定的鯊魚餵食時間，但幕僚說，Youtube頻道訂閱數幾天前突破30萬，作為一個Youtuber，都會開放給粉絲們QA，所以今天的直播，我們也開放了一些問題給大家，想提問的人，歡迎上我的IG限時動態，等你來問！」

柯文哲化身網紅開直播，3萬網友搶看互動，直播一開始柯文哲就不改「柯P風格」瘋狂碎碎念，除了向支持者致謝，他也特別提及自己四年來如一日每天七點半開工、一工作就是十幾個小時。少數遲到案例，柯文哲笑說，「每天七點半也是奇蹟...陳佩琪去泡溫泉不在家，奇怪我睡過頭怎麼沒把我叫起來。」

被網友問到何時要帶老婆去泡溫泉，柯文哲無奈表示，「陳佩琪拿我的國民旅遊卡，帶女兒去泡溫泉，結果我那天遲到。」幕僚看柯P越講越開心，趕緊把他抓回來，「是問你什麼時候要帶老婆看海啦」，柯文哲說，「看海喔...想辦法想辦法，泡溫泉她自己帶我女兒去啦。」