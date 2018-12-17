　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／老婆泡溫泉害遲到...何時帶佩琪看海？　柯P苦笑：想辦法啦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲17日晚間開直播與支持者互動，邀請網友「感謝、聊天、QA」樣樣來與阿北線上相見歡。柯文哲玩直播瘋狂碎碎念，短短30分鐘就有3萬網友搶看，柯文哲不忘再提老婆陳佩琪去泡溫泉結果自己遲到一事，問被到何時要帶佩琪泡溫泉，讓他無奈哀號連喊「想辦法」。

▲柯文哲玩直播。（圖／翻攝自直播畫面）

▲柯文哲玩直播。（圖／翻攝自直播畫面）

柯文哲17日在臉書預告，「明天（18）是市府團隊總辭，今天晚上九點，我會在我的臉書上直播，跟大家見面，也要說聲感謝。」柯文哲粉專PO文指出，Youtube頻道訂閱數突破30萬要給支持者一點福利，「雖然通常每天都有固定的鯊魚餵食時間，但幕僚說，Youtube頻道訂閱數幾天前突破30萬，作為一個Youtuber，都會開放給粉絲們QA，所以今天的直播，我們也開放了一些問題給大家，想提問的人，歡迎上我的IG限時動態，等你來問！」

柯文哲化身網紅開直播，3萬網友搶看互動，直播一開始柯文哲就不改「柯P風格」瘋狂碎碎念，除了向支持者致謝，他也特別提及自己四年來如一日每天七點半開工、一工作就是十幾個小時。少數遲到案例，柯文哲笑說，「每天七點半也是奇蹟...陳佩琪去泡溫泉不在家，奇怪我睡過頭怎麼沒把我叫起來。」

被網友問到何時要帶老婆去泡溫泉，柯文哲無奈表示，「陳佩琪拿我的國民旅遊卡，帶女兒去泡溫泉，結果我那天遲到。」幕僚看柯P越講越開心，趕緊把他抓回來，「是問你什麼時候要帶老婆看海啦」，柯文哲說，「看海喔...想辦法想辦法，泡溫泉她自己帶我女兒去啦。」

ET快訊
張學友演唱會「8排26號」永遠空著！原因曝光網爆淚
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：柯文哲,陳佩琪

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

促轉會拋國幣改版　綠委都反對：先拼經濟吧！

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

促轉會拋國幣改版　綠委都反對：先拼經濟吧！

46.3％年輕族群願「西進大陸發展」　近半數台人對陸印象變好

知名插畫家送「Q版韓國瑜」　韓：我怎麼看起來像米老鼠

看完楊翠嘴臉　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

請辭不留戀　陳景峻看柯文哲：對一個政黨有恨怨　不是福氣

獨／促轉會新台幣改版要花多少錢？央行數字曝光：全改要450億

北市就職大典預算僅35萬　段宜康爆：花蓮已編235萬

「蔡鄭會」18日登場　鄭文燦6計畫爭取中央支持

促轉會推「去蔣化」　蔡英文：這不是我說了算

王淺秋搭愛之船試走　韓國瑜就職典禮水上動線

羽球年終賽因傷退賽分組排第4　戴資穎進帳9000美元獎金

健康存摺下載破百萬！　80歲嬤獨得孔劉機「以為被詐騙」

他最熟悉「王心凌的身體」　繼《心電心》後等9年合作了！

促轉會拋國幣改版　綠委都反對：先拼經濟吧！

伊藤潤二在高雄！恐怖體驗「絕命逃走中」2018跨年降臨駁二

馬刺三星合砍61分輕取七六人　主場6連戰奪5勝

大專足聯／帽子戲法轟炸球門　五大值得關注球員　

捷克宣告抵制華為！印度電信業也跟進　致函政府向華為說不

改革開放40周年大會「談主權」　習近平：祖國領土一寸都不能分裂出去！

火鍋店辦婚宴爆紅　新郎3天後現身急喊：我還單身！

政治熱門新聞

發現最強廢票！王世堅感動：謝謝..

陳其邁人氣暴漲　4年後贏回高雄

高嘉瑜、學姐誰漂亮 柯文哲：拒..

蔡英文這點讓趙少康超佩服

遭酸副手都是馬政府官僚　韓國瑜..

促轉會：改版新台幣為何沒正當性

蔡柯會內幕說　柯P嗆先交出戰犯

促轉會：新台幣改版不能有正當性..

「愛情摩天輪」設計出爐　他建議..

大巨蛋案鄭麗君回嗆！柯文哲：不..

高雄蓋迪士尼？韓國瑜：不是想蓋..

韓冰通知暫不去吃肉粽　原因曝光

國防部反擊促轉會：蔣公有不可抹..

就職走超極簡風...柯P笑呵呵..

更多熱門

相關新聞

就職走超極簡風...柯P笑呵呵用「五個字」結束

台北市長柯文哲17日晚間開直播與支持者互動，邀請網友「感謝、聊天、QA」樣樣來與阿北線上相見歡。柯文哲即將在24日第一任任期卸任，隔天25日馬上就要連任，直播中被網友問到就職典禮有什麼特別的，柯文哲笑稱要走「超極簡風」，「自己交接給自己之後...好了各位上工就結束了」。

網紅阿北碎碎念...柯P收Youtube獎牌：折合現金就好了

高嘉瑜、學姐誰漂亮 柯文哲：拒絕回答！

發現最強廢票！王世堅感動：謝謝他

陳景峻挺柯P被民進黨開鍘後...藍世聰：擔心也沒有用

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面