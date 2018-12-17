影／希臘電視台爆炸「1到6樓窗戶碎裂」！　官員：這是對民主的攻擊

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希臘雅典SKAI TV大樓外今日（17日）發生爆炸，造成1到6樓的窗戶碎裂、內部嚴重毀壞，所幸無人傷亡。警方指出，一個粗糙的爆裂裝置約於清晨2時35分在電視台大樓附近一條窄巷間引爆，在此之前，有兩家媒體接獲警告電話。當地官員表示，這是對民主發動的攻擊，「但民主是受到保護的，當然不會受到威脅。」

▲ 希臘SKAI TV大樓外發生爆炸，在此之前，有兩家媒體接獲警告電話。（圖／路透社）



▲▼ SKAI TV在官網上指出，幾乎所有樓層都遭到損毀，3樓和4樓的辦公室尤其嚴重。（圖／路透社）



SKAI TV在官網上指出，幾乎所有樓層都遭到損毀，3樓和4樓的辦公室尤其嚴重，「畫面令人心碎。懸浮的天花板坍塌在地板上，玻璃窗碎成一地。」SKAI TV記者表示，爆裂裝置內含約5公斤的爆炸物。

SKAI TV是希臘全國最大電視台之一，隸屬於一個媒體集團，集團內包括該國大報Kathimerini。亞洲新聞台指出，希臘過去就有許多政治暴力事件，針對企業、政府機關大樓、警察和政治人物的小規模攻擊不罕見。希臘新民主黨（New Democracy ）發言人告訴SKAI TV，「新聞自由不會被任何人威脅的。」