影／口罩愛滋男街頭舉牌「求擁抱」　路人一句話讓他直接爆哭

大陸中心／綜合報導

「我是愛滋病患者，可以給我一個擁抱嗎？」HIV（愛滋病）感染者在社會上經常遭到歧視，仍有不少錯誤的「傳染途徑」認知在流傳；大陸一位影像工作者阿杰找來愛滋患者「口罩小哥」，在路邊舉牌「求擁抱」做社會實驗。沒想到路人的真實反應，讓舉牌小哥直接淚灑街頭。

▲阿杰惡搞展開社會實驗。（圖／翻攝自微博／森頭兄弟，下同）

網路節目「阿杰惡搞」進行愛滋病感染者的社會實驗，希望透過這個行動，讓更多人了解、關愛HIV感染者。一開始「口罩哥」獨自舉牌，路人都冷眼旁觀，甚至眼神還帶了一絲鄙視。他獨自站著好一陣子，大多數人匆匆走過，或是凝視著那張「愛滋告示板」，但都沒有上前給出擁抱，其中有位黑衣大哥，還連續回了2、3次頭才走開。

▲黑衣大哥回頭看了2、3次才走開。

直到一位灰衣媽媽出現，走上前給了一個大擁抱，正當口罩小哥想道謝時，這位年輕媽媽卻說，「不用謝，其實這沒什麼」，隨即瀟灑離去；從一刻開始，似乎打開了路人的溫暖開關。

▲灰衣媽媽出現後，人們開始有不同的反應。

人們開始張開手，向口罩哥走來，並帶著微笑來給予擁抱；不管是學生、媽媽、上班族，不分男女老少、各種職業都有，甚至還有人在擁抱後說，「加油！沒有什麼過不去的」，就因為這一句話，口罩小哥感動的落下眼淚。

▲因為路人的一句話，讓口罩小哥非常感動。

這些人，用擁抱為愛滋患者打氣，同時也讓每位看著影片的觀眾，感受到世界上仍充滿著善意，在擁抱的過程中，「加油」、「來抱一個」的鼓勵不斷。還有媽媽拉著孩子說，「不怕，快來（抱一個）」，用行動教育小女孩疾病的正確觀念。

▲口罩小哥感動落淚。

實驗到最後，畫面打上大大的字幕，「每一個生命都值得被關愛和尊重，一個擁抱、一個善意的眼神」，「願世界沒有歧視」，傳遞出影片製作者的創作初衷。

▲還有媽媽鼓勵孩子給予擁抱，趁機教育正確的疾病觀念。

影片上傳後，不少網友都認為，「好感動」。還有人說，「看的眼淚都流出來了，好想去抱一下他，並對他說『加油，一切都會好的』」，「希望那些無意被感染的人能被善待」，「很感動，特別是看到兩位帶小孩的女性，她們的小孩以後肯定會很棒的」。

不過也有人防備心較重，「雖然知道擁抱不會傳染，但是我真不敢」，「不會（擁抱），因為壞人太多了，遇見報復社會的突然咬我一口怎麼辦」，「想（擁抱）．但我真不敢，不敢拿命開玩笑」。