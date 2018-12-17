播音服務＝騷擾！客運收公文「請注意合適音量」　網怒噴陳情者：搭小黃啦

▲有民眾陳情，認為播音服務變成騷擾。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

許多大眾交通工具到站時，都有播音系統提醒民眾，讓人減少下錯站的情況。有網友分享一張基隆客運收到的公文單，只見主旨指出「有關民眾反映客運車輛車上的到站播音服務變成騷擾，上車想有一個安靜的環境案…」內容讓其他人傻眼直批「怕吵不會搭小黃嗎」、「大聲被嫌吵，小聲嫌聽不到，到底要怎樣？」

「一份令人看了會搖頭搖不停的公文…」網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見上面寫著「交通部公路總局台北市監理所 函」，受文者則是基隆汽車客運股份有限公司，發文日期為107年10月24日，主旨指出有民眾反映車輛的到站播音服務變成騷擾，希望能有安靜的乘車環境。

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

▲公文讓網友全都怒了。（圖／翻攝自爆料公社）

底下說明的部分，第二點寫著「請貴公司協助轉知公司駕駛員知悉，播報站名聲音時，請注意合適音量，以避免造成民眾困擾」。許多網友認為太不合理，「為了他一個人影響大眾權益！如果有重聽的呢？」還有人反問，若音量變小以後，「有老人家聽力不好沒聽到，又是一個被客訴的概念，互相體諒跟尊重有這麼難嗎？」

其他人也紛紛表示無法理解，「這麼怕吵，不如不要搭交通運輸，自個兒開車吧」、「太小聲就被投訴播報系統太小聲，害我坐過頭」、「這個承辦人員問題也很大，居然接受民眾投訴」、「怕吵不會搭小黃嗎」、「要不要來個車速高於10公里，導致暈車？」

►柴柴學壞講幹話！24張貼圖這裡載