雲南女留學泰國「愛美吃減肥藥」　臉朝下猝死宿舍廁所！

▲為達到減肥服用之藥物，一定都有副作用，只是症狀不盡相同而已。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

網路流傳著「一白遮三醜，一肥毀所有」這句話，現代女性一生幾乎都在追求著變瘦，認為「瘦就是美」，但若是亂吃減肥藥不僅浪費錢還傷身體，甚至會造成反效果。泰國日前就發生一名中國籍留學生在宿舍廁所離奇身亡的案件，而屋內沒有任何可疑痕跡，只發現部分的減肥藥，疑似是吃減肥藥致死。

據泰國媒體「thairath」報導，泰國孔敬府於7日接到報案電話稱，一名中國籍女大生在宿舍廁所離奇死亡。經調查後發現，該女今年23歲，是赴泰國孔敬大學來自雲南的留學生，被發現時死亡時間已經超過4天。死者臉部朝下的躺在自己宿舍的廁所，最離奇的是，法醫在該女身上並沒有發現任何遭受毆打或攻擊的痕跡，屋內也不像剛被竊取財物或者其他可疑情況，只在現場發現了部分的「減肥藥品」，目前已經交由醫生進行檢查。

該名女大學生的好友透露，死者生前很愛美，非常注重自己的外表，因為擔心自己變胖，於是特地從曼谷的藥局買減肥藥回來服用，減肥效果確實很明顯。他不確定死者服用該藥物多久，也不確定死因是否與其相關。目前，相關工作人員已將此事報告給中國駐孔敬總領館以及中國駐泰國大使館，具體死因還正在調查中。



關於減重，專家表示，「減肥是沒有捷徑的」，現代人為求速瘦，常倚賴減肥藥來達到體重控制甚至快速下降的目的，忽略了過度食用所帶來的代價，初期可能有明顯成效，但後期容易出現「溜溜球效應」，反而得不償失。