拿華為手機免門票！　「5A級景區」響應支持國貨...免費到孟晚舟歸國

▲外界認為，孟晚舟被抓是因為美國在故意針對華為。（合成圖／路透社／視覺中國）

記者楊子萱／綜合報導

華為副董兼CFO（首席財務官）孟晚舟被加拿大拘捕後，不少大陸企業跳出來支持華為手機，包括「只要員工購買華為的電子產品，一律按照市價50％補貼」等政策；現在還有5A級景區也發布消息，所有持有華為、榮耀手機的全球用戶，從12月16日到29日之間，都可免門票入場，有的甚至還將截止日訂在「直到孟晚舟歸國時」。

▲華為輕旗艦nova 3、nova 3i外觀比一比：P20系列的年輕版。（圖／記者洪聖壹攝）

河南省神農山景區發布公告，在這段期間內，只要在雲陽寨門崗出示華為、榮耀品牌手機，並且關注他們的微信公眾號，就能直接入園參觀，「用華為手機到神農山拍出大片（巨作），神農山景區攜新項目雲上天橋，恭祝全世界支持華為的朋友心想事成，萬事如意！」

▲▼神農山5A級景區。（圖／CFP）

不只神農山，像是湖北恩施的巴人河生態旅流區也聲明，只要是使用華為手機的遊客，進入該旅遊區一律免門票，僅購買景交費可入園遊覽，截止到孟晚舟回國之前。

在這兩個景區免門票之前，最早響應孟晚舟事件的是廣東清遠古龍峽景區，不只華為手機和榮耀手機用戶門票半價，持有華為手機的員工還可免費邀請父母來景區遊玩一次。

▲神農山、清遠古龍峽5A級景區。（圖／CFP）

這屬於景區方的自發支持行為，並非華為方的策略，景區工作人員表示，這樣的政策剛剛才出來；法律專家表示，不管是否是蹭熱點，景區捨棄自己利益不侵害他人，因此法律也不禁止。

大陸將景區依照國家標準做等級劃分，最高等就是5A級，依照旅遊交通、遊覽、旅遊安全、衛生、郵電服務、旅遊購物、經營管理、資源和環境的保護、旅遊資源吸引力、市場吸引力、年接待遊客量及遊客抽樣滿意率等12項條件評定而成。目前，大陸全部的5A級景區有258處。

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