台東長者疑中暑路倒　警消聯手處置並護送返家

▲池上警與民眾合力協助長者平安返家。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

連日高溫，戶外活動稍有不慎即可能引發熱傷害。台東縣池上鄉19日11時許發生一起疑似中暑事件，一名約65歲陳姓長者行經新生路時，疑因烈日曝曬身體不適倒地並出現抽搐情形，所幸熱心民眾即時發現通報，並主動撐傘遮陽協助，避免情況惡化。

台東縣警察局關山分局表示，池上聯合所警員林泓成、楊雯雅接獲報案後，立即趕赴現場處理，並同步通知消防救護人員到場支援。警方抵達時，長者已倒臥路旁，員警隨即上前關心並協助維護現場安全，防止發生二次意外。

消防人員到場後進行初步檢查，確認長者無明顯外傷，生命徵象穩定，初步判斷為高溫引起之輕微中暑。經適當休息及補充水分後，長者逐漸恢復意識，並表示身體狀況已有改善，婉拒送醫。

警方考量長者年事已高且天氣炎熱，若自行返家恐有再次不適風險，遂主動以巡邏車護送其返家休息，確保安全無虞。整起事件在民眾即時通報及警消人員迅速應處下，順利化解危機。

關山警察分局指出，近期氣溫持續偏高，民眾外出應加強防曬並適時補充水分，避免長時間曝曬，尤其長者及慢性病患者更應提高警覺。如出現頭暈、噁心、四肢無力等疑似中暑症狀，應立即移至陰涼處休息並尋求協助，必要時儘速就醫，以降低健康風險。

警方強調，將持續秉持為民服務精神，積極守護民眾生命安全，並呼籲社會大眾發揮互助精神，共同打造安全友善的生活環境。