母親節餐飲新風潮　兼具文化故事與味覺創新

▲范頭家客家餐廳推出母親節合菜，主打創新與傳統融合。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

母親節餐飲市場升溫，各大餐廳紛紛端出節慶限定菜單搶攻聚餐商機。在感恩與溫馨氛圍交織下，深耕中部的范頭家客家餐廳今年以「旅途轉化餐桌」為主軸，將主廚團隊年初員工旅遊的飲食記憶融入菜單設計，掀起一股兼具文化故事與味覺創新的母親節餐飲新風潮。

走進廚房，靈感不再只來自傳統，而是延伸至旅途中的街頭觀察。主廚團隊指出，旅途中觀察到當地街頭常見的芋泥鴨料理與荷葉蒸食文化，返台後經多次測試與調整，融入客家料理基底，發展出兼具傳統風味與創新表現的節慶菜色，讓「旅途記憶」轉化為一道道能夠與家人一同分享的美味佳餚。

今年主打的「五星珍寵母親節合菜」，在視覺與味覺上皆呈現層次堆疊。「手工芋泥鴨」將細膩芋泥包覆鴨肉後酥炸，外層金黃酥脆、內裡綿密細緻；「荷葉三絲石斑魚」則以荷葉包覆蒸製，掀開瞬間熱氣裊裊、香氣四溢，魚肉細嫩鮮甜；「養顏金鑽龍骨盅」則以黑蒜與多樣食材慢火燉煮，湯頭溫潤醇厚，呈現功夫菜的細膩與時間淬鍊。

范頭家客家餐廳負責人范文馨表示，近年家庭聚餐逐漸重視「體驗感」與「話題性」，因此，今年菜單不僅維持份量與豐富度，更強調料理的故事底蘊；為滿足現代家庭的多元需求，本次母親節也首度推出「加價換菜與加菜」的服務，提供客人更靈活的搭配選擇。

在消費趨勢轉變下，母親節不再只是吃一頓飯，而是透過餐桌共享情感與記憶。餐廳同步推出早鳥優惠與加碼回饋方案，即日起至4月24日前預訂10人合菜並完成訂金，可享優惠價7,988元；4月25日至5月10日檔期內，平日內用或外帶10人合菜，每桌再贈「家鄉金蒜鮑魚」兌換券，延續節慶的溫度與人情味。

▲餐廳以旅途靈感設計菜單，提升用餐體驗感。（圖／記者游瓊華翻攝）