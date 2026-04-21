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母親節送什麼？電商揭保養品熱銷榜TOP3　明星帶貨助攻選品

momo推出「母親節專櫃美妝保養預購會」（圖／momo提供）

▲今年母親節，電商平台觀察「寵愛感」與「全身保養」成送禮新趨勢。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節腳步接近，不少人開始準備禮物向媽媽表達心意，其中美妝保養品依舊是歷年孝親熱門選項之一。隨著各大電商平台檔期陸續開跑，相關商品紛紛推出優惠活動，同時也釋出熱銷榜單與消費觀察，從第一季保養品熱銷TOP3到當季三大消費趨勢，提供選購時的參考方向。此外，在明星代言與話題帶動下，特定商品關注度與買氣同步升溫，也讓今年母親節檔期的選品更容易掌握方向。

對於精打細算的愛美女性來說，母親節不只是準備心意的時刻，也是補齊保養清單的時機，東森購物網今年推出「媽咪購美麗」主打專櫃保養明星品與醫美級保養等眾多品項之外，也整理了「超殺必買」與「熱銷霸榜」兩大清單，包括台酒生技 酒粕精粹逆齡活膚青春露、DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華18%、MILDSKIN 綺肌魚子珍萃美顏霜、ASHIYA GF美白無紋節慶限定組等，從日常保養到進階修護都有，不論是替媽媽挑選禮物，或為自己補貨，不太需要複雜攻略，就能快速入手、回購。搭配檔期優惠，享單筆滿1,500元回饋3%現金券、登記送好禮，不限金額再抽平安媽祖黃金條塊。

東森購物網「媽咪購美麗」（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網推出「媽咪購美麗」。（圖／翻攝自東森購物）

隨著母親節檔期逐步升溫，專櫃美妝市場也提前迎來採購熱潮。momo根據站上銷售數據觀察，近一個月站上專櫃買氣以明星品與話題新品為主力，並歸納出今年母親節專櫃消費呈現三大趨勢，一、主打高效有感、訴求明確的保養品持續受青睞；二、防曬與底妝成春夏妝容必備品；三、香氛洗護與身體保養成為送禮與自用兼具的延伸選項。看準母檔前哨商機。平台同步推出「母親節專櫃美妝保養預購會」，集結SK-II、雅詩蘭黛、蘭蔻、植村秀等站上百大專櫃品牌，滿足消費者從送禮、自用升級到換季補貨的多元需求。

PChome則是公布「第一季保養品類熱銷TOP3」，發現消費偏好呈現三大趨勢：大容量、大品牌、經典款，囤貨型組合買氣旺，由SK-II青春露330ml奪下銷售額冠軍，第二名雅詩蘭黛小棕瓶總銷售量突破2500瓶，第三名由資生堂百優乳霜創下破千件銷量，穩居專櫃乳霜類別的熱銷首選。排行也顯示品牌集中度高，以SK-II、雅詩蘭黛兩大品牌銷售佔比最高，在孝親送禮上，消費者傾向選擇份量感十足的經典組合，既顯體面又能讓母親日常保養不間斷。

呼應站內熱銷囤貨趨勢搶攻母親節商機，PChome 24h購物即日起網羅專櫃名品、醫美保養等品項，祭出超強檔期特惠狂降22折起，SK-II青春露330ml下殺51折4,599元超值價，雅詩蘭黛「小棕瓶100ml 2入組」更是不到4千元；此外，近期強調「修護、拉提」等抗老商品，以及醫美等級保養品，例如海洋拉娜乳霜、赫蓮娜黑繃帶、資生堂小紅瓶等皆受到高度關注。

迎接母親節，Yahoo購物推出百款面膜5折起、精選50組獨家美妝強打特惠（圖／Yahoo購物提供）

▲母親節消費轉向務實精算，「高效美妝」橫跨各世代成孝親熱門選項。（圖／Yahoo購物提供）

另外有趣的是，Yahoo購物發現這波送禮潮受到影視效應加乘，在陸劇《逐玉》張凌赫與韓劇《21世紀大君夫人》IU代言話題助攻下，帶動兩大精華「小黑瓶」與「小棕瓶」搜尋量增，更帶動母親節「大容量、高CP值」送禮買氣，尤以買一送一與多入組最受精算族青睞。為應援送禮需求，站上推出百款面膜5折起，並將精選50組獨家美妝強打接力上陣，包含男神加持的蘭蔻新版「小黑瓶PRO 100ml」祭出獨家破盤價2,470元，雅詩蘭黛「小棕瓶100ml」以3折直攻小資市場；此外，因應夏季煥膚需求，也祭出理膚寶水新品「MELA B3淡斑精華」容量翻倍特談組38折。

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母親節電商保養品消費趨勢送禮

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