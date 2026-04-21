百人同慶成風潮　台中福華母親節打造共享盛宴

▲台中福華推出「百人同慶母親節饗宴」，打造共享式慶祝氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

母親節檔期向來是餐飲與送禮市場的重要高峰，台中福華大飯店今年以「一起過，更熱鬧」為主軸，打造結合感恩與溫馨氛圍的全新慶祝型態，從家庭聚餐延伸為共享式節慶體驗，帶動一股團體慶祝的新風潮。

不同於以往分桌用餐的形式，飯店今年規劃於5月10日母親節當天，在3M國際宴會廳舉辦「百人同慶母親節饗宴」，以Live Band現場演出串聯餐飲節奏，營造音樂與美食交織的沉浸氛圍。當燈光亮起、旋律流動，每位母親不再只是家中的主角，更成為全場共同祝福的焦點，讓節慶從私密走向共享，也讓用餐成為一場充滿儀式感的集體記憶。

▲「Pearl珍珠」蛋糕以珠寶為靈感，飯店攜手攝影品牌，推出母親節全家福拍攝優惠方案。（圖／記者游瓊華翻攝）

在餐飲規劃上，館內江南村與海華樓於指定檔期推出中式桌宴，以高端食材融合養生概念，從台塑牛小排、蔥油玉露紅條斑到膠原烏參佛跳牆與松露銀絲海虎蝦，道道料理展現澎湃與細膩並存的節慶規格；覓舍全日餐廳則推出雙人與四人分享餐，鎖定小家庭與年輕族群，呈現多元用餐選擇，也反映現代家庭結構轉變下的消費趨勢。

甜點部分，今年主打「Pearl珍珠」母親節限定蛋糕，以珠寶為靈感，選用燕窩與珍珠粉入餡，兼具話題性與精緻質感，成為送禮市場的焦點之一。飯店更跨界攜手HOLO+FACE推出攝影寵愛方案，讓母親節不只停留在餐桌與味蕾，而是延伸至影像紀錄。透過專業妝髮與全家福拍攝，將一家人的笑容定格成永恆畫面，讓「感恩」有了更具體的保存方式。

此外，飯店也將節慶氛圍延伸至日常生活，即日起至5月31日於館內「豪吧」與「饗福商城」推出多款母親節禮盒，包括雪蛤燕窩飲、冷凍煲湯及手工水餃等商品，結合養生與美顏概念，帶動門市與電商銷售雙軌成長。

簡若卿表示，台中福華用多元形式，讓「愛」不只停留在當下，而是持續發酵於生活之中，透過餐飲、商品與跨界合作，可望有效帶動今年母親節整體業績表現。在感恩情緒與消費動能交織下，母親節已從單純聚餐轉變為結合體驗、儀式與情感的生活風潮，台中福華大飯店以創新策展方式，為節慶注入更多層次，也讓「陪伴」與「表達」成為今年最動人的主旋律。