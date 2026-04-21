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薯條免費送！速食店本周好康　4塊炸雞只要189元

▲▼21風味館。（圖／業者提供）

▲速食店本周推出多項優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食店本周最新優惠，麥當勞、肯德基祭出薯條免費送、蛋撻買1送1；另外，頂呱呱有4塊炸雞組合特價189元，21風味館則推烤雞66折起。

●麥當勞
門市限定（使用期限：今日）
1. 買韓風香蒜甘醬炸雞腿套餐送雪碧（小）
2. 買韓風香蒜甘醬雞腿堡套餐送雪碧（小）

門市限定（使用期限：即日起至4月26日）
1. 單點38元中杯飲品買1送1（手機點餐限定）
2. 買超值全餐送蘋果派
3. 買超值全餐送小薯
4. 單點麥香魚+38元飲品特價79元
5. 單點麥香雞+38元飲品特價76元
6. 單點陽光蛋堡系列送薯餅
7. 單點經典滿福堡系列送薯餅
8. 單點草莓白巧克力三角派送小薯
9. 單點草莓白巧克力三角派送蛋捲冰淇淋

●21風味館（21PLUS）
21風味館「逢1品牌日」推出6大優惠，有21香草烤雞特價369元，現省161元；21香草烤半雞特價189元，下殺66折，以及香草烤雞腿特價89元、2隻香草烤雞腿特價170元、香脆炸雞桶5入特價288元、2塊香脆炸雞特價115元。21TOGO、外送平台不適用。限今日使用。

●肯德基
肯德基炸翻星期三活動祭出4大優惠券，包括花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折，2顆特價165元；原味蛋撻買1送1，2個特價49元；炸雞可樂爽嗑桶259元，內含咔啦脆雞5塊+小杯可樂2杯；外送限定咔啦雞腿堡XL套餐買3送1，內含咔啦雞腿堡4顆+咔啦脆雞4塊+小份脆薯4份+原味蛋撻4個+1.25L可樂1瓶。

以上優惠限4月22日上午10時30分於PK APP領券，領完為止，可使用至24日。

▲▼肯德基超極酥原味蛋撻。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基蛋撻買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

●頂呱呱
頂呱呱周三會員日推「經典原辣組合74折」，內含原味炸雞2塊、辣味雞翅2隻，原價256元，特價只要189元，須於官方LINE帳號領券，松山機場、桃園機場店不適用。限4月22日使用。

●必勝客
必勝客尖叫星期四活動集結4大優惠券，包括個人比薩買1送1，口味有丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、鐵板雙牛、韓式泡菜豬五花、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、彩蔬鮮菇及夏威夷任選；德國芝心腸買1送1，2份特價99元；小比薩買1送4，買小比薩1個送小比薩1個+薯金幣大份或酥炸嫩雞球+QQ球10顆+1瓶1.25L可樂或七喜。

另外，經典芝心大比薩特價399元，一共8種口味任選包括鐵板雙牛、彩蔬鮮菇、超級總匯、炙燒明太子嫩雞、超級夏威夷、韓式泡菜豬五花、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞，最高可省496元。限4月23日上午10時30分於PK APP領券，可使用至24日。

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