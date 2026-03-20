阿鬧恢復「自由之身」返家！結束柬埔寨766日惡夢　最感謝3對象

▲阿鬧終於回家了。（圖／翻攝自阿鬧FB）



記者施怡妏／綜合報導

曾在柬埔寨涉案入獄的直播主「晚安小雞」（本名陳能釧），19日晚間返台後即遭警方逮捕。同行的還有友人「阿鬧」魯祖顯。折騰一夜後，阿鬧於20日上午離開警局，正式恢復為「自由之身」，稍早他在臉書發文，這2年多來經歷很多，也向家人、外交單位與警方表達感謝，並盼外界能再給他一次機會。

最後48小時心情忐忑 擔心能否平安回台



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阿鬧臉書發文，經歷2年多的時間，這段過程「確實不可思議」，尤其在返台前最後48小時，心中反覆想著自己是否真的能平安回到台灣。他表示，在監獄服刑的2年雖有明確期限，但移民署並沒有清楚的時間表，只有漫長等待。如今總算回到台灣，之後會慢慢把這2年的經歷分享給大家。

靠家書撐過低潮



阿鬧特別列出3個感謝對象，首先是家人，包括父母與兄弟姐妹，這2年都是靠著家人的書信鼓勵撐過去。其次，他感謝台灣外交部駐越南台灣辦事處，讓他們能順利回到台灣，「雖然我犯錯了，兩年已經贖罪，但台灣始終還是我的家。」

最後，他感謝航警局及金山警局，警方為了提早處理他過去3、4年的小案子，不眠不休進行偵訊，還幫忙準備早餐，讓他能在上午順利離開警局，正式恢復「自由之身」。

阿鬧直言，「過去的事已經結束了，或許過去我還是個孩子，但現在長大了，因為全世界最頂級的司法招待，我撐過來了。我只想說聲對不起各位」，這2年間發生的事太多，不是一時半刻就能講完，之後會再陸續分享相關經歷，「總之，我回家了。接下來，給我一次機會吧，謝謝各位。」