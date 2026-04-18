　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／諸葛洪中嚇一跳！快狠準不輸職業　台鋼開球嘉賓驚人歷史曝

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒台鋼雄鷹澄清湖主場開嘉賓，他的球又快又準，讓台鋼總教練被稱為諸葛紅中的洪一中也大為驚艷，忍不住為他鼓掌，原來這個特別來賓曾經是棒球國手，也曾獲得MLB小聯盟海盜隊邀請受訓的潘俊豪，可惜手肘傷勢讓他退出棒球圈，不過轉戰直播圈的他未曾忘記棒球，所以今年特別贊助台鋼雄鷹，也受邀成為開球嘉賓。

▲前棒球國手潘俊豪轉戰直播圈之後，再次踏上投手丘開球 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前棒球國手潘俊豪轉戰直播圈之後，再次踏上投手丘開球 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

17日在台鋼雄鷹的主場對戰樂天桃猿隊，開球嘉賓一記快速直球，讓台鋼總教練洪一中在休息區的專用椅上一臉不可置信的表情包，頓了一下之後立刻鼓掌，似乎也對這名開球嘉賓的的「球威」印象深刻，原來這位開球嘉賓並不是素人，而是從小一路在棒球場上拚戰，學生時期多次入選國家代表隊，還曾在2013、2014年連兩年拿下旅美投手訓練營MVP，從陳偉殷手中接下獎項，也曾隨國家隊奪下銀牌的棒球選手潘俊豪。

▲前棒球國手潘俊豪轉戰直播圈之後，再次踏上投手丘開球 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前棒球國手潘俊豪因傷退出棒球圈，曾於美國小聯盟受訓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前棒球國手潘俊豪轉戰直播圈之後，再次踏上投手丘開球 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台鋼雄鷹總教練洪一中看到潘俊豪的開球，當場也愣了一下。（圖／記者吳奕靖翻攝）

因為表現亮眼，他一度受到球探注意，獲得小聯盟海盜隊邀請赴美訓練，也入選過MLB夏季聯盟台灣之星，原本被看好有機會朝更高層級挑戰，卻因手肘傷勢，被迫離開最熟悉的球場，現在已經成為直播界有名的直播主，綽號潘豪豪。不過轉戰直播圈，他對棒球一直沒有消失熱情，不但請自家《三瘋957》的老闆莊明憲，捐助基層棒球之外，今年更是贊助台鋼雄鷹，因此獲得受邀開球機會。

這一次再站上澄清湖球場，他穿著台鋼雄鷹球衣，站上投手丘時神情專注，擺出完整投球動作，氣勢十足。潘俊豪事後也分享，自己很榮幸這次能站上球場，擔任比賽開球嘉賓。他說，棒球從小到大一直都是人生很重要的一部分，當天重新站上投手丘的那一刻，除了興奮，心裡其實有更多感觸。因為能夠再次站上球場，用不同身分參與這項運動，對他來說意義真的很特別。

如今潘俊豪以「三瘋957」成員身分，再度和棒球產生連結，從轉播畫面裡，連洪一中都在場邊鼓掌，對曾經離開棒球場的人來說，這一幕確實格外有感。對此，潘俊豪也開玩笑的說看到洪總的掌聲，讓他忍不住想問洪總，自己有沒有機會再重回球場。雖然這句話聽來像玩笑，但對一名曾經因傷離開棒球的前國手來說，多少也藏著一點沒說完的遺憾，還有對棒球始終沒放下的情感。

▲前棒球國手潘俊豪轉戰直播圈之後，再次踏上投手丘開球 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲潘俊豪（左二）跟老闆莊明憲（左三）不僅支持基層棒球，今年還贊助台鋼雄鷹 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播
快訊／油輪船隊大規模通過荷莫茲海峽
Jisoo親哥「8惡行」！　妻遭虐到四肢沒一處是好的
快訊／徐若熙一軍登錄抹消
許維恩三姊妹「無濾鏡真實長相」曝光！大姊美到看不出50歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　今下午4點全面恢復

高中生畢旅去台南抱怨「有災難感」：棺材板難吃！一票人反駁

習慣排班制...她求問「週休二日」有什麼好處？過來人：一目了然

獨／諸葛洪中嚇一跳！快狠準不輸職業　台鋼開球嘉賓驚人歷史曝

工人修剪樹枝無視「黑冠麻鷺鳥巢狂晃」！　吳沙國中挨轟急蓋布

白沙屯媽祖百萬人進香！垃圾問題成焦點　志工：真的來不及清

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬元

Threads瘋傳「長按小飛機」觸發隱藏1功能！ 釣出負責人：別再玩了

公視董監事審查陷僵局　李遠嘆「蠻難過的」：守住制度、不妥協

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器！　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　今下午4點全面恢復

高中生畢旅去台南抱怨「有災難感」：棺材板難吃！一票人反駁

習慣排班制...她求問「週休二日」有什麼好處？過來人：一目了然

獨／諸葛洪中嚇一跳！快狠準不輸職業　台鋼開球嘉賓驚人歷史曝

工人修剪樹枝無視「黑冠麻鷺鳥巢狂晃」！　吳沙國中挨轟急蓋布

白沙屯媽祖百萬人進香！垃圾問題成焦點　志工：真的來不及清

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬元

Threads瘋傳「長按小飛機」觸發隱藏1功能！ 釣出負責人：別再玩了

公視董監事審查陷僵局　李遠嘆「蠻難過的」：守住制度、不妥協

村上宗隆超大號滿貫彈！談逐漸立足大聯盟　首次單場3安猛打

伊朗戰爭近50天　全球逾5億桶原油供應中斷、損失500億美元

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

美軍中東前線「餐盤慘況」！曝伙食僅碎肉＋玉米餅　軍眷抱怨挨餓

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　今下午4點全面恢復

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

高中生畢旅去台南抱怨「有災難感」：棺材板難吃！一票人反駁

郭天信連22盜破紀錄　葉君璋點關鍵：速度之外更重要是「腦袋」

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

嘉義市跨界打詐壘球賽　全民防詐一起來

【媽祖也愛逛街？】閃進農會超市巡視逛起來了XD

生活熱門新聞

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Threads「長按小飛機」隱藏功能曝！ 釣出負責人回應

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落　廖大乙：主事者眼光要放遠

46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成

31冰淇淋挖到「超大蟲腳」不只1隻　業者急聲明道歉：管理疏失

白沙屯媽祖回鑾已到龍井　雙媽會落空

錯過小孩出生、母親離世　氣象站技工吳俊明守護最北孤島35年

明起4天熱爆　下週四雷雨區擴大

她疑惑「為何要買0050」　網解答：完全不一樣

什麼工作月薪超過5萬？過來人給答案：很多

「勇腳伯」腳傷逗留車站　站長暖助北返

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

今變天轟雷雨！　鋒面、東北季風夾擊「3地區」

新竹物流系統掛了2天還沒修好　用戶崩潰：都多久了

更多熱門

相關新聞

兄弟慘寫最速10敗！台鋼豪取4連勝

兄弟慘寫最速10敗！台鋼豪取4連勝

台鋼雄鷹今（15日）作客洲際球場交手中信兄弟，靠著第3局關鍵攻勢奠定勝基，並在9局上再添保險分，終場以4比0完封對手，取得4連勝；兄弟苦吞開季第10敗，寫下隊史最速10敗紀錄。

台鋼3連勝！兄弟再敗又要寫慘紀錄

台鋼3連勝！兄弟再敗又要寫慘紀錄

遭通緝直播主逢甲開賣　警「驚喜」現身

遭通緝直播主逢甲開賣　警「驚喜」現身

90歲大港阿嬤要開球了！惡補練投畫面曝

90歲大港阿嬤要開球了！惡補練投畫面曝

陳文杰4安猛打賞！黃子鵬奪轉隊首勝

陳文杰4安猛打賞！黃子鵬奪轉隊首勝

關鍵字：

潘俊豪台鋼雄鷹洪一中棒球開球直播主三瘋957

讀者迴響

熱門新聞

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面