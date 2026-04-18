獨／諸葛洪中嚇一跳！快狠準不輸職業　台鋼開球嘉賓驚人歷史曝

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒台鋼雄鷹澄清湖主場開嘉賓，他的球又快又準，讓台鋼總教練被稱為諸葛紅中的洪一中也大為驚艷，忍不住為他鼓掌，原來這個特別來賓曾經是棒球國手，也曾獲得MLB小聯盟海盜隊邀請受訓的潘俊豪，可惜手肘傷勢讓他退出棒球圈，不過轉戰直播圈的他未曾忘記棒球，所以今年特別贊助台鋼雄鷹，也受邀成為開球嘉賓。

▲前棒球國手潘俊豪轉戰直播圈之後，再次踏上投手丘開球 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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17日在台鋼雄鷹的主場對戰樂天桃猿隊，開球嘉賓一記快速直球，讓台鋼總教練洪一中在休息區的專用椅上一臉不可置信的表情包，頓了一下之後立刻鼓掌，似乎也對這名開球嘉賓的的「球威」印象深刻，原來這位開球嘉賓並不是素人，而是從小一路在棒球場上拚戰，學生時期多次入選國家代表隊，還曾在2013、2014年連兩年拿下旅美投手訓練營MVP，從陳偉殷手中接下獎項，也曾隨國家隊奪下銀牌的棒球選手潘俊豪。

▲前棒球國手潘俊豪因傷退出棒球圈，曾於美國小聯盟受訓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台鋼雄鷹總教練洪一中看到潘俊豪的開球，當場也愣了一下。（圖／記者吳奕靖翻攝）

因為表現亮眼，他一度受到球探注意，獲得小聯盟海盜隊邀請赴美訓練，也入選過MLB夏季聯盟台灣之星，原本被看好有機會朝更高層級挑戰，卻因手肘傷勢，被迫離開最熟悉的球場，現在已經成為直播界有名的直播主，綽號潘豪豪。不過轉戰直播圈，他對棒球一直沒有消失熱情，不但請自家《三瘋957》的老闆莊明憲，捐助基層棒球之外，今年更是贊助台鋼雄鷹，因此獲得受邀開球機會。

這一次再站上澄清湖球場，他穿著台鋼雄鷹球衣，站上投手丘時神情專注，擺出完整投球動作，氣勢十足。潘俊豪事後也分享，自己很榮幸這次能站上球場，擔任比賽開球嘉賓。他說，棒球從小到大一直都是人生很重要的一部分，當天重新站上投手丘的那一刻，除了興奮，心裡其實有更多感觸。因為能夠再次站上球場，用不同身分參與這項運動，對他來說意義真的很特別。

如今潘俊豪以「三瘋957」成員身分，再度和棒球產生連結，從轉播畫面裡，連洪一中都在場邊鼓掌，對曾經離開棒球場的人來說，這一幕確實格外有感。對此，潘俊豪也開玩笑的說看到洪總的掌聲，讓他忍不住想問洪總，自己有沒有機會再重回球場。雖然這句話聽來像玩笑，但對一名曾經因傷離開棒球的前國手來說，多少也藏著一點沒說完的遺憾，還有對棒球始終沒放下的情感。

▲潘俊豪（左二）跟老闆莊明憲（左三）不僅支持基層棒球，今年還贊助台鋼雄鷹 。（圖／記者吳奕靖翻攝）