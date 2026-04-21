18歲罹大腸癌三期！醫揭「2症狀」是警訊：別再當成小毛病

▲年輕患者容易將身體警訊歸類為輕微症狀，例如出現血便時直覺認為是痔瘡所致，導致未能及時就醫檢查。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

大腸癌連續10多年位居國人癌症發病率的首位，不僅死亡率高，更有年輕化趨勢，更有18歲的少年確診了大腸癌三期。對此，胃腸肝膽科醫師舒敬軒示警，多數年輕人對身體警訊的敏感度不足，往往把異狀當成小毛病，錯過了黃金檢查時機，提醒要注意2警訊，包括血便2周未改善、腹部不明原因悶痛。

舒敬軒於臉書粉專發文表示，大腸癌正在年輕化，就有18歲的少年確診大腸癌三期；2026年最新臨床數據顯示，年輕人從「感覺身體不適」到「確診大腸癌」，平均比長輩多拖了128天，而這4個月的差異，往往就是病情蔓延關鍵，係因太習慣將身體警訊歸類為小毛病。

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舒敬軒提到，許多年輕人發現排便帶血，直覺會認為是痔瘡，但壞細胞作怪不分年齡，在與血便作伴時，癌細胞可能正在腸道內加速擴張；雖然痔瘡確實會出血，但大腸癌也會，只要發現血便情況持續2週沒有改善，就可能是身體在發出求救信號。

舒敬軒指出，如果經常感到腹部不明原因悶痛，即便一般的常規檢查（如超音波）顯示正常，但症狀依舊存在，建議進一步安排大腸鏡，排除結構性的病變可能。

舒敬軒說，若長期排便習慣改變，或不明原因腹痛、家族病史，千萬別再因為「年輕」而掉以輕心，應立即諮詢醫師。

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