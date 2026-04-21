LINE出現「1狀況」慘了！　重症醫示警：恐掏空大腦量能

▲重症醫師黃軒表示，LINE群組越多，對大腦危害越大。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

群組越多，越危害腦袋！胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，現代人因LINE等多平台群組而誤以為工作充實、人脈廣，實則陷入注意力被切割的狀態，導致效率下降與心理疲勞，尤其在「任務切換」時都是在消耗「前額葉資源」，這會消耗大腦資源，使專注力、決策力與情緒受損。

黃軒近日在臉書粉專發文指出，許多人誤以為自己因為群組很多，變得更有效率、擁有更多人脈，但實際上卻是在不斷被切割的訊息流中消耗注意力與認知資源。

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他解釋，現代人面對大量通訊軟體訊息，尤其是像LINE這類平台上的多重群組，從工作、家庭到社交與投資，幾乎無時無刻不在接收新資訊。這種看似「忙碌」的狀態，其實並非來自真正的工作負荷，而是來自頻繁切換不同對話情境所造成的認知負擔。他在臨床經驗中觀察到，越來越多患者出現的並不是傳統的身體疲勞，而是1種注意力被過度消耗的心理疲憊。

文章進一步引用神經科學觀點，說明人類大腦本質上並不擅長多工處理。每1次在不同任務或訊息之間切換，都會消耗前額葉的認知資源，導致注意力下降、決策品質變差，同時壓力荷爾蒙也會上升。這種現象在醫學上被稱為「任務切換成本」（Task Switching Cost），意味著即便只是短暫查看訊息，也會讓大腦進入持續警覺狀態，長期下來對心理健康造成影響。

他強調，這種由資訊過載引發的狀態，會逐漸導致焦慮感增加、睡眠品質下降、專注力破碎，以及情緒易怒等問題。換言之，問題並不完全在於個人自律不足，而是當前的數位環境本身就是1種高度干擾的設計，使人難以維持長時間的深度專注。

對此，他也建議應該透過主動管理數位環境來降低干擾，例如關閉非必要通知、對群組的重要性進行分級（重要 / 可延後 / 靜音）、設定固定的「無訊息時段」，以及適度減少群組數量，「群組超過10個直接斷捨離」。此外，他也提到可利用人工智慧工具協助摘要資訊，以降低閱讀與處理訊息的負擔。

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