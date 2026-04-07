LINE「14款免費貼圖」限時下載！養樂多超人、麥當勞霹靂甜心傳

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（7）日上架2組免費貼圖「養樂多超人：活力初登場」、「LINE購物 × 周氏喵喵」，只要將官方帳號加入好友，或達成指定條件，即可擁有貼圖；另外，還有一共12組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

養樂多超人：活力初登場！｜下載請點

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下載期限：2026年04月21日

下載條件：加入好友，限前16萬名

使用效期：90天

LINE購物 × 周氏喵喵｜下載請點

下載期限：2026年05月06日

下載條件：達成指定條件

使用效期：90天

LINE購物 × 依哞｜下載請點

下載期限：2026年04月24日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

跟新光三越 × Wacky WiLLy一起潮玩夏日｜下載請點

下載期限：2026年04月24日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

南國國際生活節 來一場半島夢遊！｜下載請點

下載期限：2026年04月30日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖登場｜下載請點

下載期限：2026年04月16日

下載條件：無條件下載

使用效期：90天

桃園市政府社會局｜螢火蟲小光－社工日快樂｜下載請點

下載期限：2026年04月12日

下載條件：無條件下載

使用效期：180天

LINE禮物 × 神秘狗｜下載請點

下載期限：2026年04月11日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物夯話題×Tommy Look｜下載請點

下載期限：2026年04月12日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物品牌名店 × 小倉鼠蘑菇｜下載請點

下載期限：2026年04月16日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年｜下載請點

下載期限：2026年05月11日

下載條件：達成指定條件

使用效期：180天

SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇｜下載請點

下載期限：2026年04月27日

下載條件：達成指定條件

使用效期：180天

發發小財神｜下載請點

下載期限：2026年04月09日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE 熊大農場 × Studio UG 合作紀念貼圖｜下載請點

下載期限：2026年04月08日

下載條件：達成指定條件

使用效期：90天