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LINE「14款免費貼圖」限時下載！養樂多超人、麥當勞霹靂甜心傳

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（7）日上架2組免費貼圖「養樂多超人：活力初登場」、「LINE購物 × 周氏喵喵」，只要將官方帳號加入好友，或達成指定條件，即可擁有貼圖；另外，還有一共12組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

養樂多超人：活力初登場！｜下載請點

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LINE購物 × 周氏喵喵下載請點

下載期限：2026年05月06日
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使用效期：90天

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下載期限：2026年04月24日
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