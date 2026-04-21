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35歲女繼承「千萬現金+房產」想退休！網勸：先別處理自己

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名35歲女網友近期繼承父親留下的2800萬房產與千萬現金，加上原有的450萬存款，讓她動了辭職退休的念頭。她精算後認為，靠著這筆資金投資領息，支應日常生活綽綽有餘。文章曝光後，引發熱議，不少人感嘆，「人生的分水嶺果然還是羊水。」

身價近半億想退休　精算年領72萬「綽綽有餘」

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女網友在Dcard發文提到，她近期繼承了父親留下的遺產，包含一間市值約2800萬元的房產，以及1000萬元現金。她透露，自己今年35歲，本身也存有450萬元，若將1450萬元的現金投入投資市場，以保守5%的年報酬率估算，每年約有72萬元的股息入帳。

在不用繳房貸的前提下，她扣除每月車貸1.5萬、管理雜費4千及生活開銷2萬後，每月支出僅約4萬元，一年總開銷約48萬元。她認為，即便加上逢年過節的額外支出，72萬元的股息仍綽綽有餘，甚至直言「真的遇到困難也可以賣房子。」

網友激推：有房有千萬真的不用工作了

對於原PO的優渥條件，網友們紛紛感嘆，「人生的分水嶺果然還是羊水」、「投對胎真好，可以躺平了」、「趕快退休了去體驗人生！記得謝謝老爸」。不少人認為，光是「不用繳房貸」這點就已經贏過大多數人，加上千萬現金流，確實具備退休條件。

▲▼新家,入厝,入宅,風水,買房,裝潢,房子。（圖／記者許凱彰攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

過來人分享「爽領65萬」現況　網憂：小心詐騙與無聊

留言區也釣出背景相似的過來人分享，表示自己同樣擁有自住房與1300萬存款，每年領65萬股息，剩餘的錢還能繼續投資0050，過著每天睡飽、讀書運動的愜意生活。

不過，也有網友提醒，「有錢後別因為孤單亂找男生陪伴，那是悲劇開始」、「退休個兩三年可能就會無聊又出來做事了」。

內行建議：先規畫好資產再變動

部分網友則勸原PO不要過於急促，認為應先將資金運用的計畫安排妥當，「建議還是照目前生活步調，妳還沒有處理好資金運用，請別先處理自己」、「可以先去找找其他更適合自己工作，絕對比妳沒計劃退休有意義」。

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