明天高溫上看33度　周四起防瞬間大雨、雷擊

▲周四至周六鋒面通過、華南雲雨區接力東移，各地有降雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(22日)各地多雲到晴，高溫炎熱，各地高溫普遍在30度以上，周四及周五鋒面通過、東北季風增強，各地轉雨降溫，其中周四午後雨區由北往南，中部以北有局部短延時大雨，要慎防瞬間大雨、雷擊、強陣風；周五中南部雨勢轉強，周六華南雲雨區東移，西半部有短暫陣雨或雷雨，周日天氣才會好轉。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣跟今天類似，各地晴到多雲，高溫炎熱，僅東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後宜花和各山區有零星短暫陣雨。

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▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四、周五鋒面通過且東北季風增強，周六華南雲雨區東移。黃恩鴻說明，周四中午過後雨區由北往南，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部短延時大雨；其他地區轉為局部短暫陣雨或雷雨。周五中南部有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻指出，周六受東北季風影響、華南雲雨區東移，水氣多，西半部有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢；其他地區有局部短暫陣雨。周日東北季風減弱，水氣少、氣溫回升，各地多雲到晴。

下周一各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨；下周二東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地有局部短暫陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻說明，明天天氣很熱，各地約30到33度，低溫23到25度。周四仍偏熱，下午過後才會降雨，各地高溫約29到32度；周五、周六受東北季風和降雨影響，溫度下降，北部、東半部約23到25度，中南部降到25到28度，低溫略降1度；周日及下周一回暖，各地約30度以上。

另外，周四東南部地區有焚風發生的機率；明天及周四馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。