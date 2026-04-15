LINE「14款免費貼圖」限時下載！GODIVA、辦公室酸甜日常

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖昨（14）日上架3組免費貼圖「海委會海洋母親節」、「辦公室酸甜日常」、「LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活」，只要將官方帳號加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共11組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

海委會海洋母親節｜下載請點

[廣告]請繼續往下閱讀...

下載期限：2026年05月14日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

辦公室酸甜日常｜下載請點

下載期限：2026年05月14日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活｜下載請點

下載期限：2026年05月14日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比｜下載請點

下載期限：2026年05月13日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富｜下載請點

下載期限：2026年05月01日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

慶祝百週年！GODIVA 與你甜蜜每一天｜下載請點

下載期限：2026年05月10日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE購物 × 周氏喵喵｜下載請點

下載期限：2026年05月06日

下載條件：達成指定條件

使用效期：90天

LINE購物 × 依哞｜下載請點

下載期限：2026年04月24日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

跟新光三越 × Wacky WiLLy一起潮玩夏日｜下載請點

下載期限：2026年04月24日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

南國國際生活節 來一場半島夢遊！｜下載請點

下載期限：2026年04月30日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖登場｜下載請點

下載期限：2026年04月16日

下載條件：無條件下載

使用效期：90天

LINE購物品牌名店 × 小倉鼠蘑菇｜下載請點

下載期限：2026年04月16日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年｜下載請點

下載期限：2026年05月11日

下載條件：達成指定條件

使用效期：180天

SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇｜下載請點

下載期限：2026年04月27日

下載條件：達成指定條件

使用效期：180天