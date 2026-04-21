有一種友情叫陪你發瘋！第一跟隨者理論：這才是朋友圈最該留的人

▲「當有人願意陪你一起豁出去時，尷尬就變成了浪漫。」第一跟隨者不僅是點子成真的關鍵，更是友誼中最溫暖的支撐力。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

每個人身邊都需要一位能坐下來喝杯咖啡、深入對談的朋友，但根據TikTok創作者@siececampbell的說法，你的核心朋友圈裡，更需要一位「膽大包天」的夥伴。國外網站《Bustle》文章中提到，這類型的死黨會對你所有瘋狂的點子說「好」。想在公園辦主題派對？他們早就準備好服裝了；週二突然想翹班去海邊吹風？他們人已經在車上等你了。創作者在影片中強調：「找個能和你一起助燃火花的人吧！」如果你想讓生活更天馬行空、更有趣，就得找個願意配合你那些古怪想法的人。

在她的影片評論區中，有人留言指出：「這就是『第一跟隨者理論（First Follower theory）』！任何事情在被大眾接受之前，看起來都很奇怪。願意第一時間投入新概念的人——例如表現得傻氣或天馬行空，其實跟提出想法的人一樣勇敢！」

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這個理論雖然常用於商業點子或發明，但套用在友誼上也非常合適：如果你是朋友圈裡的領頭羊，你一定知道要找個真正的「靈魂伴侶」有多難。很多人會隨口應和說：「喔，聽起來很有趣。」但事後往往沒消沒息。相反地，那位大膽的朋友無論如何都會全力以赴、熱情參與。

無論你是提出點子的人，還是那個習慣說「算我一份」的人，「第一跟隨者理論」可能是建立精彩且具支持性友誼的關鍵。以下是你該知道的重點：

當個跟隨者其實是件好事

「第一跟隨者理論」源自於一場著名的TED演講，題目為《如何發起一場運動》。這段影片在2010年爆紅，擁有超過1,100萬次觀看次數。演講者是企業家兼作家德瑞克．席佛斯（Derek Sivers），他在影片中展示了一段一名男子在音樂節獨自跳舞的片段。當樂團演奏時，其他人都坐在草地上休息，只有這名男子站著，用極其古怪的方式扭動身體。

因為他只有一個人跳舞，看起來確實有點荒謬。如果你在現實生活中看到這一幕，可能會覺得尷尬、翻白眼，甚至為了替他掩飾尷尬而移開視線。但幾分鐘後，另一名男子跑了過去，毫不羞澀地跟著第一個人用同樣的方式共舞，甚至還自創了幾個新動作。

突然之間，這種扭擺舞變成了一種「流行」。越來越多人加入，最後全場觀眾都跟著起舞。這證明了一個理論：領導者雖然開啟了想法，但真正讓想法成真的人是「第一位跟隨者」。席佛斯在影片中說：「如果領導者是燧石，那第一位跟隨者就是引燃的火星。當你發現一個怪咖在做一件了不起的事時，請拿出勇氣，成為第一個站起來加入的人。」

「第一跟隨者」是最好的朋友

在經營友誼時，這個理論非常值得參考。想像一下你一直想辦一場色彩繽紛的假髮派對，在有人戴著螢光綠假髮現身之前，那都只是個構思。但只要有人真的這麼做了，派對就正式成形了，而且其他人也會更有動力加入。

雖然你當然可以獨自實踐古怪的想法，但擁有支持的感覺更好。在生活中，當有人願意陪你「豁出去」時，你就知道自己找到了真正的朋友；而當他們能主動把瘋狂程度再往上提升一階時，那才是真正的死黨。當有人挺你時，你就很難感到尷尬，所以請留意身邊是否有這類人。

如果你本身就是那位大膽的朋友，請知道你的熱情支持正對社交圈產生影響。當你的死黨獨自唱卡拉OK時，或許你可以衝過去搶過麥克風合唱，瞬間你們倆都會變成酒吧裡的男女主角。如果你的朋友在群組丟出奇怪的聚會點子，請當第一個喊「+1」的人。這不僅代表支持，更能帶動氣氛，讓生活變得更有趣。

正如席佛斯所說，第一位跟隨者是那些能預見美好事物正在萌芽，並將其轉化為更遠大目標的人。這點能讓你的友誼產生奇妙的化學反應。