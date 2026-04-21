「大胸女孩參加路跑」影片遭酸賣弄！YouTuber高EQ回應：我驕傲

▲阿蘋。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「蘋蘋澎澎」阿蘋日前分享自己參加路跑比賽的影片，並問大家今天運動了嗎？不料貼文曝光後，卻遭大批網友開酸「到處蹭，不強調自己大胸好像沒人知道你一樣」、「跑步運動不穿加固的運動內衣，為的就是賣弄晃奶博流量」。而後，阿蘋也回應網友的留言。

阿蘋分享路跑影片卻遭酸

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿蘋在Threads上發文分享，「不擅長慢跑的大胸女孩參加路跑比賽！完賽成功」，沒想到成績比想像中還要好。她也貼出參賽的影片，透露路跑加上四項體能項目，真的很操，不知道大家今天運動了嗎？

然而貼文一出，卻被網友酸爆，「做作女」、「真的很膚淺沒內容的人」、「全世界都知道你要表達的是什麼」、「有夠裝的女，不知道有沒有騙到大老闆或富二代了」、「一直強調自己大胸是什麼心態？不擅長慢跑的大屌男孩參加路跑比賽」。

也有網友緩頰，「胸部大這件事情本身在運動上就有一定的劣勢，她甚至全身還是運動套裝的去參加，這樣也要罵」、「她甚至沒露也沒有晃給你們看，只是藉由這個話題嘗試讓其他胸部大的女生去有力量做不敢做的事情餒」、「不需要惡意那麼大，大胸運動確實不容易，這本來就是劣勢，不能強調一下嗎」、「作為女生，我看到只感覺到痛跟辛苦」、「這是有一定的水準才能參加的比賽，明明衣著得體表現也很好」。

阿蘋高EQ回應網友

阿蘋後續也回應，她運動都會挑選中強度以上的運動內衣，慢跑是需要調整呼吸的運動，若穿到高強度，會讓她難以調整，她的目標是要完賽，為了維持好的狀態，不要喘不過氣，才會選擇中強度內衣，但願世界能和平一點，「讓大家飽飽眼福（？）跟努力完成一場比賽是可以同時存在的！」她也說，這是父母生給她的禮物，「我大奶我驕傲」。