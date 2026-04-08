免費貼圖藏陷阱！基隆女誤信中獎險被騙5千　警民聯手保她積蓄

▲免費LINE貼圖設局詐騙，基隆77歲女誤信中獎險失5千元。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名77歲潘姓老婦，日前透過通訊軟體LINE下載標榜「免費」的精美貼圖，未料竟誤入詐騙圈套。詐騙集團謊稱她幸運中獎，要求先繳納5000元手續費才能領取獎金，所幸超商店員機警察覺異狀並報警，警方即時到場成功攔阻，保住潘女辛苦積蓄。

基隆警第三分局碇內派出所表示，昨（7日）傍晚5時30分接獲暖暖區碇內街統一超商暖碇門市店員通報，指店內一名年長婦人持手機條碼詢問繳費方式，疑似遭詐騙。員警到場關心後發現，潘女平時習慣使用LINE與親友聯繫，日前看到「免費下載貼圖」訊息便點擊，隨即被不明帳號加為好友。

警方指出，詐騙集團見潘女上鉤後，先以關心問候博取信任，隨後再以「中獎」為由誘騙，聲稱她獲得高額獎金，但須先至超商繳納5000元手續費。潘女信以為真，依指示前往超商準備掃碼付款。

所幸店員察覺潘女年事已高，卻欲支付來路不明費用，立即通報警方。警方檢視手機訊息後，確認為典型「釣魚訊息」結合「中獎詐騙」手法，當場向潘女說明詐騙流程並成功勸阻匯款。潘女得知受騙過程後恍然大悟，直呼「這貼圖代價真大」，並頻頻感謝店員與警方的即時協助。

警方提醒，詐騙手法層出不窮，常以「免費」、「中獎」等誘因吸引民眾上當，尤其長者更需提高警覺。民眾面對不明訊息應保持冷靜，切勿輕信或匯款，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證，以避免財產損失。