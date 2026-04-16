從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

▲台電雲林區營業處舉辦大用戶座談會，近百家企業代表出席交流節能與用電管理經驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台電強化電網韌性與產業節能雙軌並進，台灣電力公司雲林區營業處昨（15）日舉辦「大用戶座談會」，邀集契約容量800瓩以上及百貨、運輸等類別近百家業者齊聚一堂，聚焦節能轉型與用電安全管理。會場中，企業代表與專業團隊面對面交流，從設備維護到用電策略，勾勒出產業在能源轉型浪潮下的實務樣貌。

雲林區營業處指出，本次座談以「產業節能」與「高壓以上用戶設備維護及加速復電程序」為核心主軸，配合政府推動深度節能政策，持續提供免費節能診斷服務，從初步訪視發掘節電潛力，到進一步提出精準改善建議，協助企業逐步優化能源使用效率；同時宣導高壓用戶建立完善設備檢修制度，以降低故障風險、提升供電穩定。

處長蔡緒良表示，「節能是減碳轉型的關鍵策略。」他指出，近年透過對高壓以上用戶進行訪視與現場診斷，已累計可觀節電潛力，顯示企業端仍有相當大的優化空間；此外，用電穩定不僅仰賴供電端，更取決於用戶端設備維護，須透過日常監測與定期保養，確保系統安全運作。

會中並邀請工業技術研究院專業工程師房家平分享空調系統節能案例，從理論到實務操作逐一解析，讓與會業者掌握高耗能設備優化關鍵。現場也設置「桌邊專員服務」，針對不同產業特性提供客製化建議，協助企業調整用電行為，並搭配「需量反應負載管理措施」，引導用戶降低尖峰用電或轉移至離峰時段，在兼顧產能的同時，有效減輕電費負擔。

台電指出，政府正積極推動「深度節能推動計畫」，將能源效率視為「第一能源」，透過法規引導企業減碳，並導入ESCO（能源技術服務）機制協助中小企業升級設備與技術，朝向智慧化與低碳化發展。雲林區營業處也呼籲，高壓以上用戶應審慎檢視耗能設備效能，善用補助汰舊換新，並依時間電價調整生產排程，以達節能、節費與減碳的多重效益。

▲台電雲林區營業處舉辦大用戶座談會，近百家企業代表出席交流節能與用電管理經驗。（圖／記者游瓊華翻攝）