雲林承辦全國保健會議　一舉奪8大獎成績亮眼

▲「115年度全國保健會議」於三好國際酒店登場，各縣市衛生局齊聚交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「115年度全國保健會議」於4月16、17日登場，由國民健康署委託雲林縣衛生局承辦，集結全國衛生局與公共衛生夥伴齊聚，針對健康政策發展趨勢與未來挑戰深入交流。今年以「卓越領航 共創健康台灣」為主題，強調中央與地方、公衛與醫療、公私部門跨域合作的重要性，盼打造更具韌性的健康照護體系。

會中舉行頒獎典禮，雲林縣表現亮眼，一舉拿下包含稽查與陳情處理、菸害防制查處、社區高齡營養服務、代謝症候群防治、HPV疫苗接種率、孕產婦支持、兒童發展篩檢及高風險婦幼追蹤等8大獎項，展現長期深耕健康促進政策的成果。

同時第16屆「金所獎」亦頒予土庫鎮、元長鄉等績優衛生所，肯定基層醫療體系的努力。縣長張麗善親自出席，並代表縣民感謝國健署支持，讓雲林承辦全國性會議，與各縣市共享經驗、交流實務。

雲林為農業大縣，人口結構已邁入超高齡與少子化階段，面對雙重壓力，縣府近年積極推動婦幼保健、菸害防制、長者健康促進、癌症篩檢、慢性病管理與社區整合照護等多元計畫，並設立銀髮健身俱樂部，讓健康服務深入社區日常。隨著社會快速變遷，從慢性病防治、心理健康到高齡友善環境，公共衛生體系也面臨更多元且複雜的挑戰。

張麗善指出，因應偏鄉醫療資源不足與高齡化問題，縣府推動「智慧繁星雲林新醫療」計畫，引入遠距醫療技術，突破交通限制，讓居民能即時獲得精準照護；在智慧救護方面，導入電動骨針、院前超音波檢傷等設備，並與國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院建立「醫消聯防系統」，成功將OHCA（到院前心搏停止）存活率提升至23%，顯示整體急救量能顯著提升。

此外，雲林以「健康城市暨高齡友善城市」為核心，導入聯合國永續發展目標（SDGs），整合醫療、交通、教育與環境資源，建構全齡共享的生活圈。近年於台灣健康城市獎屢創佳績，114年榮獲城市夥伴獎與高齡友善城市創新獎，並囊括韌性與創新獎、健康平等等多項殊榮，成為非六都中表現突出的縣市之一。

在國際舞台上，雲林亦展現亮眼成績，入選2024年ICF全球Top7智慧城市，為台灣及亞洲唯一入選城市；並於世界衛生組織第10屆健康城市聯盟全球會議中，以「智慧健康樂活城」計畫榮獲創意發展獎，進一步提升國際能見度，讓世界看見地方公衛實力。

張麗善強調，面對醫療資源有限與人口結構轉變，唯有中央與地方攜手、跨領域整合資源，持續精進服務模式與專業能力，才能回應民眾需求。期盼透過本次會議促進各縣市交流，激盪創新思維，為未來健康政策注入新動能。

▲第16屆「金所獎」亦頒予土庫鎮、元長鄉等績優衛生所，肯定基層醫療體系的努力。（圖／記者游瓊華翻攝）