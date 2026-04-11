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婚後跟小叔擠一房！男怨妻「愛喝手搖」害試管失敗　法官判離了

婚後要跟雙胞胎小叔擠一房！夫反控愛喝手搖飲害試管失敗　法官不勸怨偶了：判准離婚

▲阿明和小如婚後分居台南和屏東，小如抱怨丈夫沒有規劃兩人私人空間，阿明反控小如愛喝手搖飲害試管失敗，法官最後判准兩人離婚，圖為示意圖。（圖為AI生成）

文／鏡週刊

屏東一名男子阿明（皆化名）指控妻子結婚6年來，躲在台南不願同居，還愛喝手搖飲導致試管嬰兒療程失敗，向法院訴請離婚；但妻子小如反擊表示，會想分居是因為丈夫沒有提供兩人獨立生活空間，甚至還無理要求婚後必須與其「雙胞胎弟弟」共用一房。屏東地院審理時，法官認為，雙方已有破綻且互相指責，喪失維持婚姻的意願，近日判准離婚，全案可再上訴。

結婚6年分居兩地　成「假日夫妻」

這對怨偶是2019年結婚，婚後小如不住在屏東夫家，以照顧母親為由待在台南，兩人在感情還未完全破裂之前，還是會利用休假或周末出遊約會。阿明指控，婚前已知小如不孕，仍決定互定終身，並相約進行試管嬰兒療程，豈料，婚後為了提高受孕機率，多次勸告戒掉茶類冰飲，小如口頭答應，私底下卻照喝不誤，導致療程失敗多次。

控妻要求100萬贍養費　直接訴請離婚

阿明抱怨指出，後來終於受孕成功，但雙方卻因「婆媳問題」大吵，加上小如在台南發生車禍因而流產，此後兩人日漸疏遠，小如也拒絕再受孕，夫妻名存實亡。阿明說，更讓他難以接受的是，兩人討論離婚事宜，小如竟開口要求100萬元贍養費，才決定直接向法院訴請離婚。

吐露不願同居原因　指丈夫仍與小叔同房

屏東地院審理時，小如反而吐露自己的委屈。她說，夫妻無法在屏東同居，是因為阿明根本沒有準備婚後私人空間，尤其對方還與雙胞胎弟弟共用一個臥房，裡面更堆滿小叔的私人物品。

喝手搖飲像做賊　婆婆也不認媳婦

「丈夫雙胞胎弟弟周末都會回來，兄弟倆擠一間房，我要怎麼住進去？」小如抱怨，夫家甚至連冰箱都沒有，每次買杯手搖飲都要像做賊一樣，躲躲藏藏帶進房間，這種「連喝水自由都沒有」的生活，備受壓力。此外，小如還提到，婆婆根本不認她這個媳婦，阿明甚至親口承認，想另娶越南女子，這些種種不堪的對待，才是夫妻不合的真相。

開撕婚姻忠誠問題　相互指責出軌

法庭上，兩人還針對婚姻忠誠問題開撕，阿明指控妻子與神祕男子到宜蘭過夜，甚至傳訊向他挑釁「我交男朋友了」；小如則反擊，指丈夫早已出軌，並提交截圖證明阿明在社群軟體上頻繁搭訕女網友，內容包括「好性感」、「可以認識妳的腿嗎？」、「妳單身？」等挑逗言詞。

兩造難以維持婚姻　一審法官判離

法官審酌兩造說法，以及提交證據後認為，這對「假日夫妻」在住處問題長期處於僵持，阿明婚後並未積極解決雙胞胎弟弟同房的問題，任憑分居狀態持續六年。此外，雙方對於生活習慣、生育規劃和原生家庭互動，存在鴻溝，即便在法庭上，依然攻訐毫無情分可言。

考量夫妻均有悖離婚姻忠誠的行為，已成「僅存形式」的空殼，法官認為，在客觀標準下，任何人處於同一情況，均會喪失維持婚姻的意願，因此依《民法》第1052條第2項「難以維持婚姻之重大事由」，判准離婚，全案仍可上訴。


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