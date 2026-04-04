　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塑膠袋勒斃75歲老母！　日49歲逆子因「電視線插錯」爆殺機

▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲日本一名75歲婦人遭兒子持塑膠袋勒斃。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣川崎市驚傳一起駭人聽聞的逆子弒母案！一名49歲男子因不滿同居的75歲老母親「插錯電視線」導致電視無法收看，竟當場將老母親推倒在地，並用塑膠袋纏繞頸部將其勒斃。儘管男子隨後自行報案，但老婦送醫後仍宣告不治。警方指出，男子先前就多次被通報家暴母親，但最終仍未能阻止悲劇發生。

導火線竟是「電視打不開」　49歲兒暴走奪命

根據神奈川縣警高津署表示，現年49歲的嫌犯朴舘隆（Hounokidate Takashi）3日晚間9時30分左右，在川崎市高津區溝口的自家公寓內，與75歲的母親朴舘惠子發生激烈口角。據悉，當時惠子抱怨「電視打不開」，朴舘隆發現母親將連接線插錯位置，雙方因此爆發爭執。

過程中，朴舘隆不僅將母親推倒在地下，更隨手抓起塑膠袋纏繞其頸部猛勒。隨後朴舘隆意識到出事，當晚11時左右撥打119自首，聲稱「母子發生糾紛」。救護人員趕抵現場將朴舘惠子送醫，但她仍於不久後被宣告死亡。

辯稱「沒有殺意」　警方依殺人罪嫌移送

朴舘隆在偵訊時坦承確實有施暴，但否認有殺人意圖。警方最初以殺人未遂罪名將其現行犯逮捕，在確認朴舘惠子死亡後，目前已將罪名更改為殺人罪，並進一步調查詳細犯案經過。

多次受虐紀錄曝光！老母曾獲安置卻執意回家

警方透露，早在2022年4月及2025年4月，鄰居就曾因聽見死者家中傳出慘烈的爭吵聲而報警。警方當時判斷為高齡者虐待案件，並通報市政府。朴舘惠子2025年受虐時，曾被安排進入臨時收容所，但她仍根據個人意願搬回老家與兒子同住，怎知因此喪命。

ETtoday新聞網提醒您：防止老人受虐，請撥打110、113。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺
世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名
行人遭撞軀幹斷裂亡　身分不明...生前影像曝光
賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳伊朗逾50名高層遭擊殺！　福斯記者揭「又是團滅」

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

美以轟炸伊朗34死！基地傳7聲巨響　住宅區炸成廢墟6童喪命

「台菜臭味」獲韓媒關注！美臭豆腐遭瘋狂檢舉　台餐廳罰3.2萬下架

利比亞難民船翻覆「至少70人失蹤」　15人死命抓船身畫面曝

68歲阿伯跑外送！1暖舉逼哭網友　狂募214萬「送他退休」

美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨洞

南韓26艘船隻滯留荷莫茲海峽　傳李在明擬向伊朗提供「人道救援」

巴林改口「喊動武」！　籲聯合國授權：至少護航荷莫茲海峽6個月

川普威脅轟電廠　伊朗嗆更大規模反擊：先賠償才開荷莫茲海峽

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

傳伊朗逾50名高層遭擊殺！　福斯記者揭「又是團滅」

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

美以轟炸伊朗34死！基地傳7聲巨響　住宅區炸成廢墟6童喪命

「台菜臭味」獲韓媒關注！美臭豆腐遭瘋狂檢舉　台餐廳罰3.2萬下架

利比亞難民船翻覆「至少70人失蹤」　15人死命抓船身畫面曝

68歲阿伯跑外送！1暖舉逼哭網友　狂募214萬「送他退休」

美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨洞

南韓26艘船隻滯留荷莫茲海峽　傳李在明擬向伊朗提供「人道救援」

巴林改口「喊動武」！　籲聯合國授權：至少護航荷莫茲海峽6個月

川普威脅轟電廠　伊朗嗆更大規模反擊：先賠償才開荷莫茲海峽

同樣都是「轉學生」！黃子鵬懂王維中對前東家求好心切

韓國估荷莫茲海峽復航後60-100天正常化　歐洲大港候港時間1-7天

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

頑童高雄再幹大事！　霸氣「登遊艇進城」現場暴動了

心理離職是什麼？5大徵兆曝光　中了代表你真的累了

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

Hyundai「美製越野休旅車」概念亮相！硬派鋼鐵外型預告皮卡版

喬任梁早逝…7旬父母被催「拚試管再生一個」！　慟拒絕：遺產全給侄女

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

國際熱門新聞

CNN：台灣政府備戰　民眾規劃「撤離劇本」

油輪載伊拉克原油通過荷莫茲海峽　將在馬來西亞卸貨

飛官攀2千米躲岩縫　美軍斷尾求生炸6機

營救飛官成功！他曝：只有美國辦得到

成功救出受困飛官　川普宣布將開記者會

美伊擬停火45天　調停方警告伊朗最後機會

中國處決販毒法公民　法外交部震驚譴責

川普：美伊周一有機會達成協議

狂炸巨坑！美軍狠斷伊朗追殺道路

伊朗狂轟鄰國釀反效果！　阿聯：準備好加入美國為首行動

給伊朗最後期限　川普暗示週二晚間8點」

美深入伊朗救人　川普：一度懷疑是陷阱

中國留學生假學歷遭驅逐　5人提告抵抗

伊朗宣稱擊落12架美軍飛機！

更多熱門

相關新聞

金主愛「戳胸」金正恩　曝父女親密互動！

金主愛「戳胸」金正恩　曝父女親密互動！

南韓媒體分析，金正恩與女兒金主愛一同視察平壤新建商業設施時，不僅出現輕鬆互動，甚至有女兒用手指「戳胸口」等親暱舉動。

假裝看診性侵女病患！日狼醫獲不起訴

假裝看診性侵女病患！日狼醫獲不起訴

馬克宏會李在明！諾聯手護荷莫茲海峽

馬克宏會李在明！諾聯手護荷莫茲海峽

變態女師刺殺8歲女童　三審定讞下場曝

變態女師刺殺8歲女童　三審定讞下場曝

《無可奈何》3億成交　創韓藝術品拍賣紀錄

《無可奈何》3億成交　創韓藝術品拍賣紀錄

關鍵字：

日韓要聞逆子弒母家暴案件日本新聞川崎事件高齡者虐待

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面