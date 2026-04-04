塑膠袋勒斃75歲老母！　日49歲逆子因「電視線插錯」爆殺機

▲日本一名75歲婦人遭兒子持塑膠袋勒斃。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣川崎市驚傳一起駭人聽聞的逆子弒母案！一名49歲男子因不滿同居的75歲老母親「插錯電視線」導致電視無法收看，竟當場將老母親推倒在地，並用塑膠袋纏繞頸部將其勒斃。儘管男子隨後自行報案，但老婦送醫後仍宣告不治。警方指出，男子先前就多次被通報家暴母親，但最終仍未能阻止悲劇發生。

導火線竟是「電視打不開」 49歲兒暴走奪命

根據神奈川縣警高津署表示，現年49歲的嫌犯朴舘隆（Hounokidate Takashi）3日晚間9時30分左右，在川崎市高津區溝口的自家公寓內，與75歲的母親朴舘惠子發生激烈口角。據悉，當時惠子抱怨「電視打不開」，朴舘隆發現母親將連接線插錯位置，雙方因此爆發爭執。

過程中，朴舘隆不僅將母親推倒在地下，更隨手抓起塑膠袋纏繞其頸部猛勒。隨後朴舘隆意識到出事，當晚11時左右撥打119自首，聲稱「母子發生糾紛」。救護人員趕抵現場將朴舘惠子送醫，但她仍於不久後被宣告死亡。

辯稱「沒有殺意」 警方依殺人罪嫌移送

朴舘隆在偵訊時坦承確實有施暴，但否認有殺人意圖。警方最初以殺人未遂罪名將其現行犯逮捕，在確認朴舘惠子死亡後，目前已將罪名更改為殺人罪，並進一步調查詳細犯案經過。

多次受虐紀錄曝光！老母曾獲安置卻執意回家

警方透露，早在2022年4月及2025年4月，鄰居就曾因聽見死者家中傳出慘烈的爭吵聲而報警。警方當時判斷為高齡者虐待案件，並通報市政府。朴舘惠子2025年受虐時，曾被安排進入臨時收容所，但她仍根據個人意願搬回老家與兒子同住，怎知因此喪命。

ETtoday新聞網提醒您：防止老人受虐，請撥打110、113。