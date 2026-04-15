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老公17年「每晚逼1性愛服務」　妻拒絕：真的不喜歡！網轟太差勁

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲老公要求每天要口愛，人妻拒絕會被嗆聲。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

本該是甜蜜房事，未料卻成了長期壓力。一名人妻表示，交往到結婚已17年之久，她每晚被老公要求口愛讓她身心俱疲，起初勉強配合，後來拒絕卻遭對方翻臉，甚至嗆「去找別人」，讓原PO不知所措。貼文引發熱議，網友紛紛開罵「好差勁喔，把你當成工具人」「愛你的男人根本不會勉強你」。

一名女網友在《靠北婚姻》透露，她與先生交往5年、結婚12年，對於每晚總是要幫老公口愛服務，讓她抗拒又崩潰，起初會勉強配合，試圖維持關係和諧，但隨著時間拉長，身心負擔加重。

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沒想到，當原PO不再配合後，先生不僅會翻臉，甚至嗆聲要「別的男人比較好，妳去找別人，妳喜歡外面的」，讓她聽了非常受傷。雖然這樣的情況並非第一次發生，但長期累積下來，已讓她感到疲憊又無助，也開始懷疑這段關係該如何繼續維持。

文章曝光後，底下網友搖頭狂嘆，「認真拒絕，大發飆給他看，不要再委屈求全，一直吹要吹到什麼時候？80歲要不要」、「如果自己能工作賺錢，建議就趕快跑了」、「妳就去裝個矯正器」、「好差勁喔，把你當成工具人」、「愛你的男人根本不會勉強你，我老公也想要我這樣，但我說真的很不喜歡，他就沒勉強我，結婚快十年感情還是很好」。

也有人妻遇到類似經歷，「我遇到一樣的另一半！他直接在我熟睡，塞我嘴巴或是打我的臉，很害怕跟他洗澡，其實我心裡負擔很重，溝通無效，也不管我平常自己顧小孩需要休息」。

必尊另一半！許藍方：沒有一定要口交才代表愛

事實上，女生不喜歡口交的話題時常被討論，最美性學博士許藍方認為，男生要檢視個人衛生是否沒做好，如陰莖外觀，藏汙納垢導致毛髮、生殖器有異味「到底有沒有清潔乾淨？」

許藍方坦言，每個人都有喜歡與不喜歡的性交方式，可針對不喜歡的原因進一步了解，若最終溝通失敗、結果還是一樣，請務必尊重對方，因為「沒有一定要口交才代表愛、代表尊重」。

最後，許藍方表示，當男方在詢問女伴「為何不喜歡口交」這個問題前，請先反思自己，是否有給予對方足夠的前戲，以踏入兩人「愛的旅程」，若女方在前戲也夠享受，相信這份信任感受能發展出屬於彼此的完美性愛。她強調，當希望別人可以幫你前要先試著付出，讓女伴享受一下什麼叫做性愛。

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