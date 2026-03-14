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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女嫁豪門11年以為是真愛！一翻手機才知尪「養了幾十個小三」

▲▼出軌。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲楊女與丈夫結婚11年，一直以為2人是真愛，沒想到翻了手機才知丈夫有數十名小三。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸河南鄭州日前發生一起恐怖家暴案，一名楊姓女子驚覺豪門夫偷吃10年，出軌對象高達數十人，對質後慘遭毒打險喪命，9歲大的女兒也因此罹患創傷後壓力症候群。案發後男方不但更換門鎖，還惡意轉移9億資產，事件曝光後引發高度關注。

豪門婚姻變調　一翻手機心碎

綜合陸媒報導，楊女與丈夫曾是一對令人稱羨的留學伴侶，兩人遠赴國外深造相識，回國結婚11年並育有3名子女。家境優渥的他們住在奢華別墅，家中甚至聘請3名保姆打理家事。怎料看似美滿的豪門生活，卻在楊女無意間翻看丈夫手機後徹底崩塌。

秘密帳號曝光　出軌對象數量驚人

楊女在丈夫手機中發現一個專門用來聯絡異性的通訊帳號，裡面竟存有數十名女性的聯絡資訊，內容包含大量不堪入目的露骨對話、飯店開房影片，以及長達10年的轉帳紀錄。面對妻子的質疑，丈夫竟冷血回應「男人都這樣」，其中一名小三甚至囂張回嗆，「勾引他的人多的是！」

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲楊女與丈夫結婚11年，一直以為2人是真愛，沒想到翻了手機才知丈夫有數十名小三。（示意圖／免費圖庫Pexels）

暴力毆打妻兒　九歲女兒報警

事件爆發後，楊女遭到丈夫瘋狂家暴，頭部傷勢相當嚴重。年僅9歲的大女兒目睹爸爸痛毆媽媽的全過程，驚恐地拿起智慧手錶報警，才終於救了媽媽一命。

後續楊女前往醫院就診，醫師診斷後直言，「傷口再偏差3公分就可能致命」。此外，丈夫隨後更換別墅門鎖，將妻子趕出家門。事後2人的女兒還出現嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD），每天反覆檢查門鎖，就怕爸爸找到她與媽媽。

9億業績歸零　財務大權遭奪

楊女控訴，自己曾為丈夫的公司創造超過2億元（人民幣，下同，約新台幣9億元）的業績，但家中的財務大權始終由丈夫掌控。

目前男方已開始惡意轉移資產，並拒絕讓她接觸公司股權收益。除了經濟困境，醫師更提醒楊女，因丈夫私生活極度混亂，必須立即進行B肝、愛滋病等傳傳染病篩檢，以免健康受損。

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲楊女與丈夫結婚11年，一直以為2人是真愛，沒想到翻了手機才知丈夫有數十名小三。（示意圖／免費圖庫Pexels）

法律攻防關鍵　取證方式成隱憂

針對這起案件，大陸的法律專家指出，雖然楊女掌握大量出軌證據，但在法律實務上，私自翻閱配偶手機取得的證據，可能因侵害隱私權而在法庭上遭到駁回。

律師建議，楊女應重點蒐集財產清單、銀行帳戶流水帳及股權歸屬文件，透過經濟犯罪或損害賠償的角度切入，更有機會爭取到應有的權益與賠償。

 
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