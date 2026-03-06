人夫捉姦「用腳卡門」強闖蒐證　反被判拘役55日

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）為了取得妻子小美（化名）外遇的證據，竟帶人強闖民宿房間，並以「用腳卡門、肩膀撞門」等方式進入房間，並拿起手機開始拍攝蒐證，結果反而害自己吃上官司。屏東地院法官日前審理之後，依犯侵入他人住宅罪，判處阿強拘役55日，得易科罰金5.5萬元。

▲阿強被指控強闖民宿房間。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強為了取得小美是「有責配偶」的事證，於是找人幫忙追查小美的行蹤，得知2024年5月某日小美與小豪（化名）將入住民宿，竟帶人強闖民宿房間，等到小豪聽見敲門聲前來應門，便立刻以「用腳卡門、肩膀撞門」等方式進入房內搜證。

阿強辯稱，當時他沒有使用任何工具或外力撞門，進入房間之後也馬上表明身分，小豪還幫忙指出小美的位置，後來小豪要求他們離開，他立刻就走出房間。

但小豪表示，阿強進入房間之後就拿起手機開始拍攝，他明確要求阿強等人離開，從頭到尾都沒有同意讓阿強進入房間。

屏東地院法官認為，經查，小豪與小美互動親密，有共組家庭之意，他與小美共處一室時，如果知道阿強的身分，怎麼可能同意讓阿強進入房間。

法官指出，阿強懷疑小美外遇，想要蒐證大可等到小美和小豪退房之後再做，並非只有強行闖入這一種方式，他的行為難認符合比例原則；此外，阿強等人不是偵查機關人員，沒有搜索票也沒有權限執行搜索，所以他們無權以蒐證為由侵入小豪的房間，還要求小豪、小美必須配合容忍，更無權藉此妨害他人私生活不被干擾或居住安寧不被破壞的自由。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，並依犯侵入他人住宅罪，判處他拘役55日，得易科罰金5.5萬元，全案仍可上訴。