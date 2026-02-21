　
社會 社會焦點 保障人權

「酒測值超標近4倍」判關半年　騎士2理由求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿茂（化名）因第4次酒駕被判刑6個月，但他聲稱自己是一家五口的經濟支柱，而且距離上一次酒駕已經超過7年，所以希望能獲得易科罰金或易服社會勞動的機會。不過，屏東地院法官日前審理之後，並未採信阿茂的說詞，裁定駁回聲明異議。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲阿茂一喝完酒就騎車上路。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂因第4次酒駕，被法院判處有期徒刑6個月，全案在去年12月確定。屏東地檢署檢察官認為，阿茂除了第1次酒駕之外，後面3次酒駕都是飲酒後直接上路，就算被吊銷駕照，仍執意上路，可見守法意識低落，而且他被查獲時，還一邊騎車一邊手持香菸，輕視公共往來安全，加上社會勞動人必須遵守相關規定不得抽菸喝酒，所以認定他不適合社會勞動。

檢察官接著指出，阿茂酒駕行駛距離不短，被查獲時酒測值高達0.99毫克，將近正常值的4倍，確實已經嚴重危害自身及其他用路人的安全，成為交通惡害，考量到他先前有緩起訴遭撤銷、易科罰金及發監執行的紀錄，卻還是不知悔悟，因此認定此案應當發監執行，否則難收矯正之效。

阿茂則向法院聲明異議，他強調，自己是一家五口的經濟支柱，若入監服刑，恐怕會對家庭經濟造成重大影響，況且距離上一次酒駕已經超過7年，不符合刑事訴訟法5年累犯規定，他已經深感悔悟，希望能獲准易科罰金或易服社會勞動。

屏東地院法官表示，經查，檢察官在執行程序中，已經給予阿茂陳述意見的機會，也有考量案件的犯罪類型、犯罪情節、頻率等因素，最後才做出否准阿茂易科罰金、易服社會勞動的裁量，並具體說明理由，過程中沒有牴觸法律授權、專斷等濫用權力的情形，難認有任何違法或不當之處，法院應當予以尊重。

至於阿茂的主張部分，法官指出，現行刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已刪除「因職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分，檢察官執行時只需考量當事人如果不入監服刑，是否難收矯正之效或難以維持法秩序，當作裁量是否准許易科罰金或易服社會勞動的依據。

最終，法官沒有採信阿茂的說詞，並裁定駁回聲明異議，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

02/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／吸金逾50億！　主嫌正面照曝光
好市多贏了！川普關稅違法　零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」
川普祭10%全球關稅　豁免清單公布
Makiyo指南宮走春「員工都跑來」關切！　原因藏洋蔥
最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？

載朋友去領錢被當詐團把風手　騎士2原因逆轉獲無罪

嘉義男火車站前遭圍毆「全身是傷」慘死　殘忍行兇3男1女聲押

獨／絕對能源吸金逾50億主嫌正片照曝光　落網持續進３階段詐騙同事積蓄也賠光

台61拖吊車駕駛遭惡撞重傷「腿部變形」　肇事男落跑1天投案

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

33歲孕婦初四如廁急產！男嬰掉進馬桶　臉部朝上狂哭幸運獲救

現場畫面曝！台東醉漢開走警車　台9線逃30KM…撞爆自小客釀3傷

過年聚餐送友回家！遇警臨檢跳車跑了　竟是酒駕車牌還被註銷

「酒測值超標近4倍」判關半年　騎士2理由求情被打臉

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

