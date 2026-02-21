「酒測值超標近4倍」判關半年　騎士2理由求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿茂（化名）因第4次酒駕被判刑6個月，但他聲稱自己是一家五口的經濟支柱，而且距離上一次酒駕已經超過7年，所以希望能獲得易科罰金或易服社會勞動的機會。不過，屏東地院法官日前審理之後，並未採信阿茂的說詞，裁定駁回聲明異議。

▲阿茂一喝完酒就騎車上路。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂因第4次酒駕，被法院判處有期徒刑6個月，全案在去年12月確定。屏東地檢署檢察官認為，阿茂除了第1次酒駕之外，後面3次酒駕都是飲酒後直接上路，就算被吊銷駕照，仍執意上路，可見守法意識低落，而且他被查獲時，還一邊騎車一邊手持香菸，輕視公共往來安全，加上社會勞動人必須遵守相關規定不得抽菸喝酒，所以認定他不適合社會勞動。

檢察官接著指出，阿茂酒駕行駛距離不短，被查獲時酒測值高達0.99毫克，將近正常值的4倍，確實已經嚴重危害自身及其他用路人的安全，成為交通惡害，考量到他先前有緩起訴遭撤銷、易科罰金及發監執行的紀錄，卻還是不知悔悟，因此認定此案應當發監執行，否則難收矯正之效。

阿茂則向法院聲明異議，他強調，自己是一家五口的經濟支柱，若入監服刑，恐怕會對家庭經濟造成重大影響，況且距離上一次酒駕已經超過7年，不符合刑事訴訟法5年累犯規定，他已經深感悔悟，希望能獲准易科罰金或易服社會勞動。

屏東地院法官表示，經查，檢察官在執行程序中，已經給予阿茂陳述意見的機會，也有考量案件的犯罪類型、犯罪情節、頻率等因素，最後才做出否准阿茂易科罰金、易服社會勞動的裁量，並具體說明理由，過程中沒有牴觸法律授權、專斷等濫用權力的情形，難認有任何違法或不當之處，法院應當予以尊重。

至於阿茂的主張部分，法官指出，現行刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已刪除「因職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分，檢察官執行時只需考量當事人如果不入監服刑，是否難收矯正之效或難以維持法秩序，當作裁量是否准許易科罰金或易服社會勞動的依據。

最終，法官沒有採信阿茂的說詞，並裁定駁回聲明異議，全案仍可抗告。

