載朋友去領錢被當詐團把風手　騎士2原因逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）2020年間騎車載朋友A男前往郵局領錢，沒想到卻被認為是在幫助詐騙集團車手把風，因而挨告。不過，屏東地院法官認為，本案證人（指A男）的證詞可疑，檢方提出的證據也尚不足以證明小豪有幫助詐團的意圖，最終判小豪無罪。

▲小豪騎車載朋友去領錢，卻被檢方認為是在幫詐團車手把風。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，詐騙集團在2020年7月間騙取受害者的帳戶存摺、提款卡及密碼，某成員先是提款3次，得手14.9萬元，再將卡片交給A男，並由小豪騎車搭載A男前往郵局，再次提領14.9萬元；然後，小豪將卡片交給另一位詐團成員，讓對方再去提領14.9萬元。

小豪被指控在本案中幫助詐團車手把風，因而被檢方依法起訴。小豪則否認犯罪，他辯稱，當時是受到朋友A男拜託，才會答應騎車載對方去領錢，他根本不知道那是贓款。

屏東地院法官指出，首先，A男在接受警詢、偵查時，都是以推測口氣供稱小豪「應該」知道錢是贓款，後來又改口說沒有將贓款的事情告訴小豪；由於A男始終無法具體陳述案發時如何與小豪聯繫等細節，他的證詞是否出於實際經驗，或者僅為主觀臆測之詞，實屬可疑。

其次，法官表示，檢方目前出示的證據，只能證明小豪曾騎車載A男去領錢，無法證明他是否知道此事與詐團有關。最終，法官認為本案檢方證據不足，諭知小豪無罪，全案仍可上訴。