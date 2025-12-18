9人獵殺4台灣黑熊一審無罪　「黑熊媽媽」黃美秀發聲

記者黃翊婷／綜合報導

顏姓獵人等9人獵殺4隻台灣黑熊，一審獲得屏東地院裁定無罪，引發各界關注，屏東地檢署檢察官已決定提出上訴。黑熊媽媽、屏東科技大學野生動物保育研究所教授黃美秀表示，檢方提起上訴對後續管理、大眾認知，以及原住民傳統文化保存都有幫助，她也希望能透過司法程序讓大眾更加了解這中間的模糊地帶。

▲警方查獲遭獵殺的台灣黑熊等保育類動物。（圖／ETtoday資料照）

顏姓獵人等9人在短時間內獵殺4隻台灣黑熊、5隻台灣水鹿、3隻台灣野山羊等保育類動物，但屏東地院一審做出無罪判決，引發各界關注。屏東地檢署檢察官認為，「非營利自用」不應成為濫殺野保動物的保護傘，況且本案的犯罪行為具戲謔性與殘忍性，規模、手段及動機都已脫離維持生存或傳統祭儀的合理範圍，屬於「機會主義式」的濫殺，而非原住民族文化實踐。

檢方經審慎研議後，認為一審判決有認定事實與適用法律的違誤，悖離憲法保障原住民族文化權的核心意旨，不利我國生態保育的法治根基，因此決定提出上訴。

根據《聯合新聞網》報導，黑熊媽媽黃美秀對於檢方上訴抱持正面看法，她表示，一審判決令部分民眾無法理解，對於原住民傳統文化與事實陳述也有些差異，檢方的上訴不論是對後續管理、大眾認知或是原住民傳統文化保存，都能達到幫助效果，她也希望能夠透過這次的司法程序，讓大眾更加了解這中間的模糊地帶。