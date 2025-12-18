　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

9人獵殺4台灣黑熊一審無罪　「黑熊媽媽」黃美秀發聲

記者黃翊婷／綜合報導

顏姓獵人等9人獵殺4隻台灣黑熊，一審獲得屏東地院裁定無罪，引發各界關注，屏東地檢署檢察官已決定提出上訴。黑熊媽媽、屏東科技大學野生動物保育研究所教授黃美秀表示，檢方提起上訴對後續管理、大眾認知，以及原住民傳統文化保存都有幫助，她也希望能透過司法程序讓大眾更加了解這中間的模糊地帶。

▲屏檢檢警偵辦臺灣黑熊遭獵殺。（圖／資料照）

▲警方查獲遭獵殺的台灣黑熊等保育類動物。（圖／ETtoday資料照）

顏姓獵人等9人在短時間內獵殺4隻台灣黑熊、5隻台灣水鹿、3隻台灣野山羊等保育類動物，但屏東地院一審做出無罪判決，引發各界關注。屏東地檢署檢察官認為，「非營利自用」不應成為濫殺野保動物的保護傘，況且本案的犯罪行為具戲謔性與殘忍性，規模、手段及動機都已脫離維持生存或傳統祭儀的合理範圍，屬於「機會主義式」的濫殺，而非原住民族文化實踐。

檢方經審慎研議後，認為一審判決有認定事實與適用法律的違誤，悖離憲法保障原住民族文化權的核心意旨，不利我國生態保育的法治根基，因此決定提出上訴。

根據《聯合新聞網》報導，黑熊媽媽黃美秀對於檢方上訴抱持正面看法，她表示，一審判決令部分民眾無法理解，對於原住民傳統文化與事實陳述也有些差異，檢方的上訴不論是對後續管理、大眾認知或是原住民傳統文化保存，都能達到幫助效果，她也希望能夠透過這次的司法程序，讓大眾更加了解這中間的模糊地帶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒
青山王祭正妹女警「脫口罩」外貌曝光　被封警界黃霄雲
徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝
他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」
東湖市場天菜「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠
明全台有雨！　今「下最大」地區曝
AI疑慮籠罩美股全收黑！那指重挫418點　台積電ADR跌近3

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9人獵殺4台灣黑熊一審無罪　「黑熊媽媽」黃美秀發聲

南迴搞軌謀殺離奇命案！兄弟合謀殺越妻　弟尋短、兄低調出獄

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒

東湖「涼糕哥」裸身賣糕被封殺！原因曝光　1行為爆食安疑慮

東湖市場天菜「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

快訊／汐止知名社區深夜失火　烈燄吞噬5樓民宅

李明峯閃辭局長「血濺摩鐵」手傷送醫　醫院回應

新北駕駛紅燈迴轉「輾過黑狗」！牠捲入車底掙扎起身

快訊／閃辭局長「血濺摩鐵」　李明峯手傷送醫

遭《零日攻擊》導演自訴誹謗　凌濤諷已送廉政署查弊：有什麼好告

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

9人獵殺4台灣黑熊一審無罪　「黑熊媽媽」黃美秀發聲

南迴搞軌謀殺離奇命案！兄弟合謀殺越妻　弟尋短、兄低調出獄

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒

東湖「涼糕哥」裸身賣糕被封殺！原因曝光　1行為爆食安疑慮

東湖市場天菜「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

快訊／汐止知名社區深夜失火　烈燄吞噬5樓民宅

李明峯閃辭局長「血濺摩鐵」手傷送醫　醫院回應

新北駕駛紅燈迴轉「輾過黑狗」！牠捲入車底掙扎起身

快訊／閃辭局長「血濺摩鐵」　李明峯手傷送醫

遭《零日攻擊》導演自訴誹謗　凌濤諷已送廉政署查弊：有什麼好告

青山王祭正妹女警「Turn口罩」　高清照曝光

奧斯卡頒獎將告別電視！　轉向YouTube獨家直播

美次卿：台灣參與「矽和平峰會」貢獻寶貴　推供應鏈合作

9人獵殺4台灣黑熊一審無罪　「黑熊媽媽」黃美秀發聲

小女孩「東西塞鼻孔」　醫夾出：這什麼啊？

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

亞馬遜成立新單位　任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

南迴搞軌謀殺離奇命案！兄弟合謀殺越妻　弟尋短、兄低調出獄

捷克手搖店「支持台灣」遭1星灌爆　台網友反攻補血

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒

【拔不出來齁～】貓咪指甲卡進椅子　爸瘋狂嘲諷牠氣到眼神死XD

社會熱門新聞

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

台中18歲男大生宿舍墜樓亡

即／閃辭局長血濺摩鐵　李明峯手傷送醫

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

新北駕駛紅燈迴轉輾過黑狗！牠掙扎起身

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

高虹安復職前舊案新判　抄襲須賠40萬

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

快訊／汐止知名社區深夜失火　烈燄吞噬5樓民宅

更多熱門

相關新聞

南投2地點首次目擊黑熊　林保署籲警覺

南投2地點首次目擊黑熊　林保署籲警覺

林業及自然保育署南投分署12月4日及5日分別接獲南投仁愛鄉南豐村及翠華村部落居民通報，表示在2日、3日目擊黑熊。南投分署提醒，這2處地點都是首次接獲民眾通報目擊黑熊，現階段已經啟動相關監測及預防工作。

屏東霧台鄉3年獵4黑熊　1人頂替罪處拘役、8人無罪

屏東霧台鄉3年獵4黑熊　1人頂替罪處拘役、8人無罪

覺得怪仍給拍存摺　她挨告涉詐獲無罪

覺得怪仍給拍存摺　她挨告涉詐獲無罪

花蓮黑熊翻進工寮覓食　體態消瘦

花蓮黑熊翻進工寮覓食　體態消瘦

卓溪立山部落首次　台灣黑熊2次入侵工寮遭誘捕

卓溪立山部落首次　台灣黑熊2次入侵工寮遭誘捕

關鍵字：

台灣黑熊屏東地院黃美秀

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

「最會推責任」星座Top3！

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年罕返台露面

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面