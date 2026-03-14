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社會 社會焦點 保障人權

人妻偷吃「激戰4次」賠2000元　小王卻慘噴15萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）因工作結識客人阿強（化名），兩人竟發展出婚外情，甚至發生4次性行為，憤而決定對阿強提告求償100萬元。屏東地院法官表示，雖然小美已經賠償2000元並獲得丈夫諒解，但阿強的損害賠償責任並未免除，最終判他應賠償人夫15萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲人夫控訴妻子小美與客人阿強發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿強明知小美已婚，仍在2023年5、6月間與小美交往成為男女朋友，兩人不僅傳送親暱訊息，甚至在交往期間至少發生4次性行為，顯然已經破壞了他的家庭和諧，嚴重侵害他的配偶權，憤而決定對阿強提告求償100萬元。

而阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

小美則到庭證稱，她是在2023年4月於工作地點結識阿強，同年5、6月交往，「那時天天碰面」，前後共計發生4次性行為，然後就在同年7月分手，分手之後沒再見面，只有用手機像一般朋友那樣聊天。

屏東地院法官認為，小美的證詞與對話紀錄大致相符，應可採信，她和阿強確實曾發展出「超友誼」的關係，考量到人夫與阿強的經濟狀況等因素，人夫請求的精神慰撫金應為30萬元較為適當。

由於阿強和小美構成共同侵權行為，應對人夫負起連帶損害賠償責任，兩人應平均分擔損害賠償義務，也就是各分擔15萬元，而小美已經賠償2000元並獲得原諒，阿強卻沒有同時獲得免除損害賠償責任。最終，法官裁定阿強應賠償人夫15萬元，全案仍可上訴。

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