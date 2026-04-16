知名窯業大貨車煞車失靈衝撞！10車受損7人送醫...路燈圍牆全倒

▲陳男駕駛大貨車突然煞車失靈，追撞前方小貨車，造成10車追撞事故。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區今天（16日）下午發生車禍，一輛大貨車行經八德路時，不明原因追撞前方停等紅燈的6部車輛後翻覆，其中一輛還被撞進路旁空地；警消抵達，現場統計包含大貨車駕駛共造成6名大人、1名男嬰受傷，發生當下有3名大人受困車內，警消將其救出後，全部送往醫院治療，目前警方仍在釐清肇事原因。

據了解，在知名窯業公司服務的59歲陳姓男子，今天下午1時許，開著大貨車沿著八德路往鶯歌方向行駛，行經事故地點，下坡時發現煞車突然失靈，急忙將車向右偏移，企圖擦撞圍牆減速，但仍無法停下，直接衝撞前方的小貨車，由於力道過猛，前方等紅燈5部轎車也遭追撞。

▲陳男追撞前方小貨車，除了造成前方車輛追撞，停放圍牆內的車輛也遭受坡及。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消到場，發現路旁燈桿、圍牆都被撞倒，陳男受困車內，遭追撞小貨車的駕駛53歲劉男及乘客46歲李女，也受困車內有骨折情況；救援人員協助脫困後，先後分別送往三峽恩主公及土城長庚醫院治療。而同車的58歲王女、58歲方男、6個月男嬰，以及另輛車上的29歲陳男，僅受到輕傷，也由救護車送醫治療。

警方調查，現場除肇事的大貨車，被追撞的小貨車，被波及追撞的5輛車受損外，停放在工廠內3輛轎車，因圍牆倒塌也遭受波及，現場共造成6大1小受傷送醫，10輛車受損事故，所幸並未造成傷亡，目前警方陸續排除現場事故車輛，初步研判為煞車失靈導致，確切原因仍待警方進一步調查釐清。

▲停放在工廠內的車輛也遭到波及。（圖／記者陸運陞翻攝）