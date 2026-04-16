宜蘭綠博海洋館「蔚藍脈動」人氣旺　紫光探險看深海生物

▲2026宜蘭綠博人氣展館「蔚藍脈動（Azure Pulse）」，讓遊客視覺饗宴。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2026宜蘭綠色博覽會人氣展館「蔚藍脈動（Azure Pulse）」，自開展以來廣受民眾好評。為呼應年度主題「格物致知．萬物共響」，館方特別導入海洋科學序列（OSS）教材概念，將深奧的光線、溫度與壓力等物理環境變化，巧妙轉譯為身歷其境的探索空間。代理宜蘭縣長林茂盛今（16）日親自走訪時盛讚，這不僅是一場視覺饗宴，更成功將宜蘭的海洋保育政策，昇華為全民共感的生命教育，引發大眾從單純「看展」邁向實際的「守護行動」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

代理宜蘭縣長林茂盛今（16）日走訪綠博人氣展館「蔚藍脈動（Azure Pulse）」時，更親自體驗絹印DIY，將海洋生物燈籠魚轉印於布面，透過手作過程更深刻感受海洋議題與日常生活的連結，展現從體驗中學習、由行動中實踐保育理念的具體行動。

為了確保每位遊客都能獲得最高品質的沉浸學習，綠博首度祭出「每場次20分鐘、限入20人」的嚴格專屬流控。整趟展覽以「格物、致知、迴響」為核心哲學，帶領民眾展開一場從深淵逆向浮至海面的垂直奇幻旅程：

第一階段【格物】：紫光探照深海無光帶

踏入伸手不見五指且低溫的展館，觀眾將握著工作人員遞來的紫光燈，在花了一點時間適應光線與溫度後，於隱約的空間輪廓中四處搜尋。藉由「現象觀察（格物）」的精神，民眾將赫然發現蟄伏在幽冥深海裡的奇異生物，如以光作誘餌的巨棘角鮟鱇、站著等待掠食的三腳架魚，親身感受海平面下1,000公尺高壓、冰冷且永恆黑暗的極限環境，如何驅動生物演化出特殊的生態結構與捕食本領。

第二階段【致知】：中海微光帶的海洋雪與能量循環

上浮至深度200～1,000公尺的中海微光帶，氣溫微幅回暖。觀眾將在投影環繞中，與等身比例的巨型鬼蝠魟張大口游過身邊，並遇見極少被人類目擊、可垂直下潛近千公尺的神祕深海哺乳動物——銀杏齒中喙鯨。在此區，觀眾將透過「脈絡理解（致知）」，發現在海中飄落的有機碎屑「海洋雪」，不僅是深海生物的食糧，更是將大氣中二氧化碳固著於洋底、減緩溫室效應的全球碳循環關鍵，深刻體會微光海域的能量循環與生命更迭。

第三階段【迴響】：淺海透光帶的競爭與海洋永續政策

掀開展區簾幕，迎面而來的是明亮溫暖、水深 200 公尺內的「淺海透光帶」。這裡不僅孕育了超過 90% 的海洋生命，更是人類活動與海洋生態最頻繁交匯的地帶。在曲紋唇魚（蘇眉魚）的帶領下，觀眾將逐一認識曼波魚等餐桌上常見的洄游魚類，並學習如何運用「永續海鮮選擇指南」。此外，展區也特別引介灃食公益飲食文化教育基金會編纂的《台灣海魚家族》與《台灣養殖魚家族》，帶領大家認識台灣周邊海域中，建議民眾優先選擇的魚蝦種類。

這份寓教於樂的行動實踐，更具體呼應了宜蘭縣在地的海洋治理政策。為兼顧生態保育與漁民生計，宜蘭縣政府已公告修正「宜蘭縣蘇澳、三仙礁及頭城水產動植物繁殖保育區及有關限制事宜」。新制不僅落實「抓大放小」原則，嚴格明訂海膽採捕尺寸須大於 8 公分（不含棘刺），更將三仙礁劃設為全新保育區以厚植海洋「本金」；同時，頭城保育區亦導入分區分級管理，增設須申請核可方能採集之「保育核心區」。宜蘭縣海洋及漁業發展所也呼籲，若民眾發現違法採捕或破壞環境等情事，請立即撥打海巡專線 118 通報，期盼透過公私協力，攜手守護珍貴的海洋資源。

展館期盼透過此展區的體驗，能將大眾的觀念由傳統的「海鮮文化」翻轉為深化永續的「海洋文化」。藉此提醒大家：豐饒的淺海從來都不是取之不盡的免費超市，唯有每個人都扛起保護的責任，這片美麗海域才能生生不息。

出發前，主辦單位鼓勵民眾下載「海洋科學素養線上學習單 」，帶著提問進入展館尋找解答；參觀結束後，亦可參與「海洋之鏡」與「海洋生物絹印」等DIY體驗，將這份來自深藍的頻率化為守護海洋的力量帶回日常。

【展覽資訊】

地 點：2026宜蘭綠色博覽會－海洋館「蔚藍脈動」

日 期：即日起至 115年5月10日

官方網站：https://yilangreenexpo.e-land.gov.tw/

學習單下載：https://yilangreenexpo.org.tw/explore/study-sheet?lang=zh