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柯志恩喊將高雄變「反霸凌之都」　拋地方補位制定自治條例

▲▼拒絕職場霸凌！柯志恩喊讓高雄變反霸凌之都。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲拒絕職場霸凌！柯志恩喊讓高雄變反霸凌之都。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

近日前財政部長顏慶章為其女、行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣疑似遭遇職場霸凌事件首度發聲，引發社會高度關注。國民黨高雄市長候選人、立法委員柯志恩今日於臉書表達不捨，並提出應由地方率先行動，推動制定首部適用全市的《職場霸凌防治自治條例》，將高雄打造為「反霸凌之都」。

針對顏慧欣疑遭霸凌案，柯志恩指出，連具備專業素養的高階菁英，在面對權勢壓迫時都可能陷入孤立無援的處境；更遑論高雄逾百萬勞工之中，許多基層勞工為了生計，往往只能將尊嚴受損的委屈吞忍於心。

柯志恩表示，中央《職業安全衛生法》霸凌專章尚未上路，地方更應補位，讓制度先行。相關規劃將以法律與諮商雙軌支援為核心，一方面建立法律與心理諮商的雙軌支持機制，由市府編列預算提供訴訟補助與免費諮商服務，減輕勞工在維權過程中的經濟與心理壓力。

▲▼拒絕職場霸凌！柯志恩喊讓高雄變反霸凌之都。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲拒絕職場霸凌！柯志恩喊讓高雄變反霸凌之都。（圖／記者賴文萱翻攝）

另一方面，建置職場霸凌調查專家庫，納入工會與學者代表，並規範企業調查小組須引入外部委員，透過第三方機制提升調查的客觀性與公信力，避免內部調查流於形式。

在制度設計上，也納入非典型勞工保障，明確要求派遣單位與要派單位負擔連帶責任，避免以承攬形式規避雇主責任，確保不同聘僱型態的勞工皆享有一致的尊嚴與保障。同時，透過優良企業認證機制，引導企業強化內部治理，並於市府公共工程及採購案中提供適度誘因，形成正向循環。

柯志恩強調，要讓高雄成為全國反霸凌的領頭城市，關鍵在於從制度面落實改變，讓勞工在面對不當對待時不再孤立無援，真正擁有可以依靠的制度後盾，安心工作、抬頭挺胸，擁有尊嚴的職場環境。

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