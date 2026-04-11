網友關心消失10天　蔡英文嗆問「週末6點起得來？」竟是到高雄野餐

▲蔡英文南下合體高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆到果嶺公園野餐。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

前總統蔡英文卸任後在活躍社群平台Threads，常常「海巡」現身網友貼文下留言，還被戲稱是「活網仔」；但近期有網友發現，蔡的Threads自4月1日之後就沒再更新動態，就連「回覆欄」也悄無動靜。面對網友詢問，蔡英文今（11日）上午發文，更挑釁反問網友，「誰說我消失的，你們週末早上6點起得來嗎？」並稱自己要去搭高鐵。原來，她是要到高雄合體市長陳其邁、參選人賴瑞隆，到果嶺自然公園健行野餐。

蔡英文今（11日）專程南下，首站與陳其邁、賴瑞隆合體，驚喜現身人氣景點高雄果嶺自然公園健行並野餐。蔡英文笑稱，原本規劃要爬山，但在陳其邁建議下改到果嶺公園，看到綠意盎然的優美景色「直接給過」；本來覺得走的不過癮，但看到賴瑞隆準備滿滿在地美食，也大讚高雄人豪爽好客、準備用心。

陳其邁指出，佔地70公頃的果嶺自然公園不只是市民共享的公園，更是建立高雄邁向淨零城市、永續發展的關鍵里程碑，並向世界展現高雄的生命力與宜居價值；這樣的蛻變，也代表高雄持續向前、穩健接續的發展軌跡。

活動中，賴瑞隆特別準備多款高雄青創品牌點心並逐一介紹，包括「双蒔」的檸檬蛋糕、「拾念」的愛玉冰飲，以及融入在地海味的「船說麵包店」烏魚子軟法等，結合天然食材的創意食品，蔡英文品嚐後頻頻點頭稱讚。

健行途中，吸引不少民眾索取合影及簽名，更有人大喊「小英我愛妳」。蔡英文更熱情的逐一詢問沿途民眾是哪裡人，若是遇到外縣市的立即化身「高雄推廣大使」，喊話「要運動的都來高雄」。最後，蔡英文也喊出「這次路線安排的太短了」，使陳其邁及賴瑞隆連連苦笑，有趣互動逗樂現場眾人。

▲蔡英文一早在threads發文去趕高鐵。（圖／截自蔡英文threads）