全紅嬋遭國家級霸凌　百萬命理師嘆：命局易遭同輩忌妒，無人能幫

▲全紅嬋巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

微信群組「水花征服聯盟」近日遭爆出，對中國跳水名將全紅嬋，進行長達四年的言語霸凌。爆料者指出，該群成員甚至還有全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文等人。微博百萬星座命理師「相叔」10日對此分析嘆，全紅嬋近3年雜氣重，且無貴人相助，只能靠自己了。

「相叔」寫道，「全紅嬋日主辛金，命局無根無祖蔭，純靠食傷洩秀憑本能吃苦成名，早年寒門扛煞，少年早發，心性堅韌但身弱扛名，極易招口舌網暴、同輩嫉妒，就是命理裡名氣大於身量，小人纏官殺。」

「相叔」還指出，「全紅嬋近三年來，流年雜氣偏重，是非流言、隊內資源傾斜不均會常態化，無貴人幫扶，只能自渡，競技壓力、輿論內耗居多。」

▲中國「夢之隊」絕代雙驕陳芋汐（左）、全紅嬋（右）。（圖／路透）

最後他還點出全紅嬋運勢會好轉的時機，「2027至2029運勢轉印星護身，氣場逐步穩住，心智成熟，抗壓能力大漲，能擋外界惡意，競技狀態穩定，口碑回暖；三十之後，大運幫身，命格翻身，徹底脫離底層桎梏，貴人慢慢顯現，格局打開，名利皆穩，過往不公皆成墊腳石。」

先前報導指出，全紅嬋遭網暴事件涉及一個規模達200餘人的微信群，群公告明文標註「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，群中對全紅嬋粉絲的暱稱為「全糞（全粉）」並對全紅嬋取了近20個字眼難聽的綽號，如「醛薨蟾、胖金蟾、醜全紅腸、全肥豬、麻章太妹」等等。

▲爆料者上傳的截圖。（圖／翻攝自微博，上同）

不過對於遭爆出在群內的成員有，陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等，甚至連央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及多位選手家屬，多個聲明未針對此部分做出回應，僅表示已報警會嚴查。

爆料者還寫道，「陳藝文2023年進群至今，事件爆發後自己退群；昌雅妮2023年進群至今，事件爆發後自己退群；陳芋汐2023年進群至今，被扒後刪除內容沒退群，被群主移出保護。」陳芋汐更被爆料，還按讚網暴全紅嬋的文章。事發至今，陳芋汐、陳藝文等人未做出公開回應。

▲網友透過微信轉帳發現陳芋汐在群內。（圖／翻攝自微博）

至今多個官方出聲將嚴查此事，但聲明稿卻引起大批網友不滿，「這不是網暴，是職場霸凌」、「哪是飯圈，又要保其他人了」、「不要大事化小，這個根本不是飯圈文化，這個就是職業欺凌，網路暴力」、「這根本是國家隊搞小團體排擠」、「全紅嬋隊友都不用查嗎」、「長期被職場欺凌，兩百多個人的群裡面都是塑料姐妹」、「連陳師姐也參與霸凌了嗎？不敢想，還有好人嗎」。