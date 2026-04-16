顏慶章願協助調查　綠黨團籲政院給顏慧欣公道：讓公務員安心服務

記者詹詠淇／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，後續傳出顏生前遭受職場霸凌，行政院長卓榮泰也指示啟動調查。針對顏父、財政部前部長顏慶章首度表態稱願協助調查，行政院15日表示，調查小組已完成問卷回收，正密集展開訪談，初步共識希望能夠訪談家屬，行政院人事處已協助調查小組聯繫家屬約訪。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜今（16日）表示，期盼把真相早日調查清楚，給顏慧欣一個說明、一個公道，也讓其他的公務人員可以安心地為國家服務，「顏慧欣的案子只是一個縮影」。

▲民進黨團副幹事長、立委陳培瑜。（圖／記者陳煥丞攝）

針對顏慧欣疑受職場霸凌案，顏慶章表態願協助調查，陳培瑜今（16日）受訪表示，相關調查行政院已在進行中，民進黨團沒辦法公開評論，但顏慧欣的爸爸願意提供調查相關資料，相信他手上可能有很多LINE或訊息的對話截圖，如果真的願意提供給行政院，是非常重要的訊息。

陳培瑜也呼籲，行政院要願意接受顏慧欣父親的協助，把真相早日調查清楚，給顏慧欣一個說明、一個公道，也讓其他的公務人員可以安心地為國家服務。「顏慧欣的案子只是一個縮影」，不管是公務機關也好、立法院也好，都要審慎面對這樣的事情。