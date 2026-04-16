法庭重逢尹錫悅！金建希側目相望「臉紅哽咽」　律師憶：崩潰痛哭

▲金建希、尹錫悅分別收押入獄，9個月後終於重逢。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅與妻子金建希因戒嚴、收賄等多項罪名而分別收押入獄，在經過9個月後，夫婦倆14日終於因法院審理「明泰均無償提供民調案」而重逢，金建希以證人身分出庭，雙方在庭上短暫對視，出現明顯情緒波動。律師透露，金建希返抵牢房後「失聲痛哭」，形容法庭重逢對兩人而言情緒極為複雜。

根據韓媒《News1》、《韓民族新聞》、《朝鮮日報》，首爾中央地方法院刑事33部於14日審理為尹錫悅所涉及的明泰均案，金建希作為證人出庭應訊。進入法庭後，金建希曾多次側目看向尹錫悅，在證人詢問過程中一度情緒激動，臉部泛紅、聲音微微顫抖，但最終仍以低聲表達拒絕作證的意向。

庭審期間，尹錫悅則持續注視妻子。報導指出，他在金建希進入法庭後便立刻望向對方，在審訊結束後仍持續觀看，甚至一度向金建希微笑點頭致意。相較之下，金建希在庭上多數時間則將視線集中於法庭螢幕或法官席方向，未與丈夫有明顯互動。

▲金建希曾陪尹錫悅出席巴黎奧運「挺韓國」（Team korea）活動。（圖／達志影像）

尹、金的辯護律師劉貞和昨（15）日透過社群媒體發文回憶，並在接見金建希後轉述其心情。金建希向律師透露，「我已經不記得，當時我究竟是怎樣離開法庭、回到看守所，回去之後我真的哭了很多」。

劉貞和強調，發文並非是為了向社會求取同情，而是因外界對於尹錫悅、金建希夫妻倆的司法對諜出現過多揣測，希望還原當天情況。

劉貞和透露庭審現場氣氛，指出整場約40餘道問題的訊問過程中，雙方之間「悲傷與久別重逢的情緒」交錯，連在場律師也感受到高度緊繃氛圍。她感嘆道，「他們也是夫妻」，呼籲外界避免將事件過度政治化或片面解讀個人情緒反應。