　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法庭重逢尹錫悅！金建希側目相望「臉紅哽咽」　律師憶：崩潰痛哭

▲▼金建希、尹錫悅。（圖／VCG）

▲金建希、尹錫悅分別收押入獄，9個月後終於重逢。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅與妻子金建希因戒嚴、收賄等多項罪名而分別收押入獄，在經過9個月後，夫婦倆14日終於因法院審理「明泰均無償提供民調案」而重逢，金建希以證人身分出庭，雙方在庭上短暫對視，出現明顯情緒波動。律師透露，金建希返抵牢房後「失聲痛哭」，形容法庭重逢對兩人而言情緒極為複雜。

根據韓媒《News1》、《韓民族新聞》、《朝鮮日報》，首爾中央地方法院刑事33部於14日審理為尹錫悅所涉及的明泰均案，金建希作為證人出庭應訊。進入法庭後，金建希曾多次側目看向尹錫悅，在證人詢問過程中一度情緒激動，臉部泛紅、聲音微微顫抖，但最終仍以低聲表達拒絕作證的意向。

庭審期間，尹錫悅則持續注視妻子。報導指出，他在金建希進入法庭後便立刻望向對方，在審訊結束後仍持續觀看，甚至一度向金建希微笑點頭致意。相較之下，金建希在庭上多數時間則將視線集中於法庭螢幕或法官席方向，未與丈夫有明顯互動。

▲▼金建希去年8月陪尹錫悅出席巴黎奧運「挺韓國」（Team korea）活動。（圖／達志影像）

▲金建希曾陪尹錫悅出席巴黎奧運「挺韓國」（Team korea）活動。（圖／達志影像）

尹、金的辯護律師劉貞和昨（15）日透過社群媒體發文回憶，並在接見金建希後轉述其心情。金建希向律師透露，「我已經不記得，當時我究竟是怎樣離開法庭、回到看守所，回去之後我真的哭了很多」。

劉貞和強調，發文並非是為了向社會求取同情，而是因外界對於尹錫悅、金建希夫妻倆的司法對諜出現過多揣測，希望還原當天情況。

劉貞和透露庭審現場氣氛，指出整場約40餘道問題的訊問過程中，雙方之間「悲傷與久別重逢的情緒」交錯，連在場律師也感受到高度緊繃氛圍。她感嘆道，「他們也是夫妻」，呼籲外界避免將事件過度政治化或片面解讀個人情緒反應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台新證下單大亂　錯帳9000筆「全吃下」
鋒面接近「明午後變天」　周末降雨最明顯
台股上演V轉秀創新高　一表看10檔量價齊揚主動式ETF
快訊／勇士隊續命！　柯瑞狂轟35分逆轉淘汰快艇
家門被香燈腳「堆滿垃圾」住戶怒了！網紅：80%的人都跟著丟
快訊／台股創新高！　台積電猛攻翻紅
蕭敬嚴初選勝！徐巧芯轟：新北市黨部、組發會就是一坨屎
議會豪車王是他！　擁8輛保時捷、1輛麥拉倫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國有能力「無限期」封鎖伊朗港口！　白宮副幕僚長示警

傳京都男童「一提到繼父就變臉」！居民揭他厭惡反應

法庭重逢尹錫悅！金建希側目相望「臉紅哽咽」　律師憶：崩潰痛哭

台男北海道被捕！超速被攔「拿不出證件」　警疑無照駕駛

開嗆擊沉美軍軍艦！　伊朗軍事顧問警告「川普休想扮警察」

川普：以色列黎巴嫩領導人時隔34年將對話

台灣漁船石垣島外海起火！台籍船長「失聯」　日海保廳投入搜救

京都11歲童棄屍案！繼父長相曝光　5大疑點一次看

殺子繼父正臉曝光！「外遇扶正」去年底再婚　原定全家來台旅遊

不只造車！五角大廈傳找通用、福特「改造武器」　重啟民主兵工廠

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

美國有能力「無限期」封鎖伊朗港口！　白宮副幕僚長示警

傳京都男童「一提到繼父就變臉」！居民揭他厭惡反應

法庭重逢尹錫悅！金建希側目相望「臉紅哽咽」　律師憶：崩潰痛哭

台男北海道被捕！超速被攔「拿不出證件」　警疑無照駕駛

開嗆擊沉美軍軍艦！　伊朗軍事顧問警告「川普休想扮警察」

川普：以色列黎巴嫩領導人時隔34年將對話

台灣漁船石垣島外海起火！台籍船長「失聯」　日海保廳投入搜救

京都11歲童棄屍案！繼父長相曝光　5大疑點一次看

殺子繼父正臉曝光！「外遇扶正」去年底再婚　原定全家來台旅遊

不只造車！五角大廈傳找通用、福特「改造武器」　重啟民主兵工廠

蕭敬嚴初選勝出引爆黨內怒火　組發會：考紀會有禁止蕭申訴嗎？

87歲翁電動代步器半路沒電　潮州警徒手推百公斤機具送返家

只投不打！大谷翔平優質先發還破日投紀錄　直呼有點不習慣但專注

醫揭「過敏性鼻炎」5大症狀　起床先做1動作可緩解

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

沒完沒了？吳向飛又再次微博「點名李榮浩」　還公開授權費

陳芳語首挑戰客語獻唱！　領軍客家音樂新秀出輯

58歲本土劇男星炸出一圈「離譜巨肌」劇組嚇傻　凍齡近況曝光！

日本遊客來台被迷倒！餘額不足也能搭公車　狂讚： 台灣人的溫柔

《黑澀會》小薰東區街頭崩潰大哭！突收一訊息：快忘了被愛的感覺

全場粉絲搶著認親！　Karina：那是我的爸媽！！！

國際熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

京都11歲男童棄屍案　37歲繼父坦承犯行被捕

即／京都11歲男童失蹤　繼父：是我殺的！

棄屍京都男童！繼父「是我做的沒錯」　警推測3月下旬死亡

馬斯克感謝台積電！　發文意外鬧烏龍

川習會倒數　美前國安顧問：川普不願失去台灣

京都男童棄屍案　24天時間軸一次看

川普又贏！美參議院47：52　未能限制對伊朗用兵

30歲亞洲妙齡女性騷70歲翁　目的不是肉體

伊朗放話：將封鎖紅海等3重要航道

京都男童這天還活著！狠父「移動多處棄屍」

川普點名：鮑爾延任就開除

更多熱門

相關新聞

台灣漁船石垣島外海起火　台籍船長「失聯」

台灣漁船石垣島外海起火　台籍船長「失聯」

台灣漁船「全魚6號」，今（16）日清晨行經日本沖繩縣石垣島北方約265公里海域時，突然發生火災。

即／京都11歲男童失蹤　繼父：是我殺的！

即／京都11歲男童失蹤　繼父：是我殺的！

京都男童這天還活著！狠父「移動多處棄屍」

京都男童這天還活著！狠父「移動多處棄屍」

棄屍京都男童！繼父「是我做的沒錯」　警推測3月下旬死亡

棄屍京都男童！繼父「是我做的沒錯」　警推測3月下旬死亡

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅金建希戒嚴

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面